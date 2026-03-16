"Многие плакали": герой-паралимпиец рассказал, как россиян выгнали с Игр
Российский лыжник Иван Голубков рассказал в интервью РИА Новости, что многие спортсмены плакали, когда Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение
2026-03-16T17:05:00+03:00
Лыжник Голубков: многие плакали, когда IPC не допустил россиян к Играм-2022
МИЛАН, 16 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Иван Голубков рассказал в интервью РИА Новости, что многие спортсмены плакали, когда Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение не допускать атлетов из России к участию в Играх-2022 в Пекине.
Голубкову 30 лет. На завершившихся в воскресенье Играх в Италии он завоевал первое паралимпийское золото в карьере. Спортсмен является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира.
"Я осознал, что в своей жизни сделал все правильно. Готовился к домашним Играм-2014 в Сочи, но не получилось. Потом мужчин не взяли в Корею, уже там расстроился, а после Пекина был совершенно разбит психологически", - сказал Голубков.
IPC в начале марта 2022 года из-за СВО не допустил сборную России к участию в Паралимпийских играх в Пекине.
"Когда попросили уехать из Китая, наверное, ощущал все: и злобу, и грусть. Многие плакали. Мы ведь даже тренировку провели, старт на следующий день, и тут говорят: "Возвращайтесь домой". Конечно, после такой истории появились мысли, что все надоело и ничего не хочу. Написал Ирине Александровне Громовой огромное сообщение о желании завершить карьеру. Мы бы в любом случае встретились, но решил сперва написать. Ирина Александровна тогда сказала: "Не спеши, подумай, отдохни". Год пропускал", - добавил он.
Полностью интервью с Иваном Голубковым читайте во вторник на сайте РИА Новости.