Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/germaniya-2081001776.html
Писториус исключил военное участие ФРГ в разблокировке Ормузского пролива
Писториус исключил военное участие ФРГ в разблокировке Ормузского пролива
в мире
ормузский пролив
германия
сша
борис писториус
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055534405_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a89bc7f8dd02ead95f442bd062fd5ed.jpg
https://ria.ru/20260316/nato-2080970956.html
ормузский пролив
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055534405_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96f0b1c6d6f200117b1d27f130caf0da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Markus SchreiberБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил военное участие Германии в восстановлении безопасного судоходства в Ормузском проливе.
"Мы готовы дипломатическими средствами обеспечить безопасное прохождение (судов - ред.) через Ормузский пролив. Однако военного участия не будет", - заявил Писториус после встречи с главой минобороны Латвии Андрисом Спрудсом.
Ранее газета Financial Times сообщила, что в Евросоюзе предложили расширить на Ормузский пролив военно-морскую миссию Aspides по обеспечению безопасности судоходства. По словам собеседников газеты, такое предложение пока не было одобрено.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала