Писториус исключил военное участие ФРГ в разблокировке Ормузского пролива

БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил военное участие Германии в восстановлении безопасного судоходства в Ормузском проливе.
"Мы готовы дипломатическими средствами обеспечить безопасное прохождение (судов - ред.) через Ормузский пролив. Однако военного участия не будет", - заявил Писториус после встречи с главой минобороны Латвии Андрисом Спрудсом.
Ранее газета Financial Times сообщила, что в Евросоюзе предложили расширить на Ормузский пролив военно-морскую миссию Aspides по обеспечению безопасности судоходства. По словам собеседников газеты, такое предложение пока не было одобрено.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.