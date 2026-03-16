МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Заявление премьера-министра Бельгии Барта де Вевера о необходимости возобновления диалога стран ЕС с Россией по украинскому вопросу выявило глубокий раскол в Евросоюзе, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Инициатива де Вевера выявляет глубокий раскол внутри ЕС. Страны Восточной Европы и Киев интерпретируют его предложение как признак европейской слабости. <…> Однако максималистские требования (главы евродипломатии Каи. — Прим. ред.) Каллас, в свою очередь, встречают скептицизм со стороны других государств-членов ЕС", — говорится в материале.
Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией
14 марта, 18:36
Как считает издание, позиция де Вевера и Каллас различается, в первую очередь, по трем вопросам, среди которых важное место играют судьба замороженных российских активов, военная поддержка Киева и место ЕС за столом переговоров.
"Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас принципиально не согласна с позицией де Вевера", — подчеркивается в материале.
Как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, Европа сама вывела себя из процесса украинского урегулирования. Все изменения, которые предлагают страны ЕС по мирному плану США, направлены на то, чтобы заблокировать процесс.
Посольство в Бельгии рассказало, что Россия потребует от НАТО
18 февраля, 00:46