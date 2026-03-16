Глава немецких демократов побрилась налысо после провала на выборах - РИА Новости, 16.03.2026
00:06 16.03.2026 (обновлено: 05:52 16.03.2026)
Глава немецких демократов побрилась налысо после провала на выборах
БЕРЛИН, 16 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер обрила голову налысо, выполнив в итоге свое обещание сделать это в случае провала ее партии на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга.
Ранее Бюттнер после оглашения итогов голосования по результатам прошедших 8 марта выборов в Баден-Вюртемберге подтвердила свое намерение сдержать данное ей слово, но конкретных сроков не назвала.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Партия Вагенкнехт рассматривает возможность пересмотра результатов выборов
24 февраля 2025, 13:27
В воскресенье вечером 15 марта политик опубликовала в одной из соцсетей видео, на котором она сначала появляется в ярком платке, а затем с обритой налысо головой.
"Никаких оправданий. Я заключила это пари, я его проиграла, и я выполняю данное мною слово", — говорит Бюттнер в видео, демонстрируя свой новый образ.
При этом политик улыбается и выглядит довольной.
Свободная демократическая партия по итогам прошедших выборов в ландтаг земли Баден-Вюртемберг не сумела преодолеть пятипроцентный барьер, заручившись поддержкой всего 4,4% избирателей. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя итоги голосования, предположил, что СвДП больше не будет играть никакой роли в политической жизни Германии.
Бюттнер незадолго до выборов заявляла в интервью изданию Schwäbische Zeitung, что уверена в успешном выступлении своей партии на выборах. Однако пообещала в случае проигрыша "обрить голову под ноль". Ранее Бюттнер признавалась, что любит свои кудрявые волосы.
По итогам выборов в ландтаг Баден-Вюртемберга, первое место получила партия "Зеленые" с результатом 30,2% голосов избирателей. За ней с небольшим отрывом следует ХДС с 29,7% голосов. На третьем месте оказалась партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 18,8% голосов избирателей. Четвертой партией, прошедшей в ландтаг, стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 5,5% голосов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Вагенкнехт призвала Германию возобновить импорт российской нефти
14 марта, 16:43
 
