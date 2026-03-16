Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации

ВС России за две недели освободили 12 населенных пунктов, сообщил Герасимов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Объединенная группировка войск ВС России за две недели взяла под контроль 12 населенных пунктов, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

« "Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление ведется на всех направлениях. За две недели марта соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов". Валерий Герасимов

"Юг"

Начальник Генштаба проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями Южной группировки войск. Он отметил активное продвижение бойцов широким фронтом в направлении Славянска.

« "Освобождены населенные пункты Резниковка, Голубовка и Каленики. Ведутся бои в Кривой Луке". Валерий Герасимов

В районе Северска передний край боевых действий отодвинут от города на запад более чем на 12 километров. Продолжается уничтожение ВСУ в Константиновке, сейчас под контролем ВС России более 60 процентов территории. Группировка также развивает наступление в пригороде.

"Запад"

Бойцы этой группировки, как рассказал Герасимов, продолжают ликвидацию остатков противника вблизи Новоосиново на восточном берегу реки Оскол. Столкновения происходят на участке площадью два с половиной на три километра.

« "Первоначально район блокирования составлял порядка 10 на 15 километров. В самом населенном пункте ведутся уличные бои, более 85 процентов территории взято под наш контроль". Валерий Герасимов

Наиболее активное сражение идет на Краснолиманском направлении. Бойцы уже взяли под контроль Дробышево, Яровую и Сосновое. Завершается освобождение Александровки.

"Север"

По словам начальника Генштаба, группировка продолжает создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

« "В марте взяты под контроль пять населенных пунктов: Бобылевка, Рогозное, Червоная Заря и Малая Бобылевка, <...> Круглое". Валерий Герасимов

"Центр"

Наиболее упорные бои, как рассказал Герасимов, идут на участке в зоне ответственности бойцов этой группировки. Они наступают в направлении Доброполья, завершают освобождение Гришино и Нового Донбасса, сражаются за Белицкое.

« "Кроме того, подразделения <...> продолжают создание полосы безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгородним". Валерий Герасимов

"Днепр"

На этом участке фронта бойцы продвигаются в направлении Запорожья.

« "Освобожден населенный пункт Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове". Валерий Герасимов

"Восток"

Как рассказал Герасимов, группировка, несмотря на попытки украинских боевиков воспрепятствовать этому, держит инициативу, наступает в восточной части Запорожской области и активно продвигается на запад.

« "Войска <...> отражают многочисленные атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское". Валерий Герасимов