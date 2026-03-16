ВС России за две недели освободили 12 населенных пунктов, сообщил Герасимов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Объединенная группировка войск ВС России за две недели взяла под контроль 12 населенных пунктов, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
"Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление ведется на всех направлениях. За две недели марта соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов".
"Юг"
Начальник Генштаба проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями Южной группировки войск. Он отметил активное продвижение бойцов широким фронтом в направлении Славянска.
"Освобождены населенные пункты Резниковка, Голубовка и Каленики. Ведутся бои в Кривой Луке".
В районе Северска передний край боевых действий отодвинут от города на запад более чем на 12 километров. Продолжается уничтожение ВСУ в Константиновке, сейчас под контролем ВС России более 60 процентов территории. Группировка также развивает наступление в пригороде.
"Запад"
Бойцы этой группировки, как рассказал Герасимов, продолжают ликвидацию остатков противника вблизи Новоосиново на восточном берегу реки Оскол. Столкновения происходят на участке площадью два с половиной на три километра.
"Первоначально район блокирования составлял порядка 10 на 15 километров. В самом населенном пункте ведутся уличные бои, более 85 процентов территории взято под наш контроль".
Наиболее активное сражение идет на Краснолиманском направлении. Бойцы уже взяли под контроль Дробышево, Яровую и Сосновое. Завершается освобождение Александровки.
"Север"
По словам начальника Генштаба, группировка продолжает создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
"В марте взяты под контроль пять населенных пунктов: Бобылевка, Рогозное, Червоная Заря и Малая Бобылевка, <...> Круглое".
"Центр"
Наиболее упорные бои, как рассказал Герасимов, идут на участке в зоне ответственности бойцов этой группировки. Они наступают в направлении Доброполья, завершают освобождение Гришино и Нового Донбасса, сражаются за Белицкое.
"Кроме того, подразделения <...> продолжают создание полосы безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгородним".
"Днепр"
На этом участке фронта бойцы продвигаются в направлении Запорожья.
"Освобожден населенный пункт Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове".
"Восток"
Как рассказал Герасимов, группировка, несмотря на попытки украинских боевиков воспрепятствовать этому, держит инициативу, наступает в восточной части Запорожской области и активно продвигается на запад.
"Войска <...> отражают многочисленные атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское".
Только на этом участке фронта в течение февраля — марта противник потерял более 2,5 тысячи человек личного состава и свыше 120 единиц техники, сообщил Герасимов.
