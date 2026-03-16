Рейтинг@Mail.ru
ВС России за две недели освободили 12 населенных пунктов, сообщил Герасимов - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 16.03.2026 (обновлено: 20:58 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/gerasimov-2081083681.html
ВС России за две недели освободили 12 населенных пунктов, сообщил Герасимов
Объединенная группировка войск ВС России за две недели взяла под контроль 12 населенных пунктов, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e86557d0fa1b042a5670dbf23a29465.jpg
https://ria.ru/20260316/udar-2080991889.html
https://ria.ru/20260316/vsu-2080872744.html
https://ria.ru/20260204/osvobozhdenie-2072076683.html
https://ria.ru/20260313/spetsoperatsiya-2080375510.html
https://ria.ru/20260311/nagrada-2079922120.html
https://ria.ru/20260315/podgotovka-2080742782.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c19c0f06d121094149f69b0c140933aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Славянск, Северск, Константиновка
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Объединенная группировка войск ВС России за две недели взяла под контроль 12 населенных пунктов, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
«

"Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление ведется на всех направлениях. За две недели марта соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
"Юг"

Начальник Генштаба проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями Южной группировки войск. Он отметил активное продвижение бойцов широким фронтом в направлении Славянска.
«
"Освобождены населенные пункты Резниковка, Голубовка и Каленики. Ведутся бои в Кривой Луке".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
В районе Северска передний край боевых действий отодвинут от города на запад более чем на 12 километров. Продолжается уничтожение ВСУ в Константиновке, сейчас под контролем ВС России более 60 процентов территории. Группировка также развивает наступление в пригороде.
"Запад"

Бойцы этой группировки, как рассказал Герасимов, продолжают ликвидацию остатков противника вблизи Новоосиново на восточном берегу реки Оскол. Столкновения происходят на участке площадью два с половиной на три километра.
«

"Первоначально район блокирования составлял порядка 10 на 15 километров. В самом населенном пункте ведутся уличные бои, более 85 процентов территории взято под наш контроль".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
Наиболее активное сражение идет на Краснолиманском направлении. Бойцы уже взяли под контроль Дробышево, Яровую и Сосновое. Завершается освобождение Александровки.
"Север"

По словам начальника Генштаба, группировка продолжает создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
«

"В марте взяты под контроль пять населенных пунктов: Бобылевка, Рогозное, Червоная Заря и Малая Бобылевка, <...> Круглое".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
"Центр"

Наиболее упорные бои, как рассказал Герасимов, идут на участке в зоне ответственности бойцов этой группировки. Они наступают в направлении Доброполья, завершают освобождение Гришино и Нового Донбасса, сражаются за Белицкое.
«

"Кроме того, подразделения <...> продолжают создание полосы безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгородним".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
"Днепр"

На этом участке фронта бойцы продвигаются в направлении Запорожья.
«
"Освобожден населенный пункт Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
"Восток"

Как рассказал Герасимов, группировка, несмотря на попытки украинских боевиков воспрепятствовать этому, держит инициативу, наступает в восточной части Запорожской области и активно продвигается на запад.
«
"Войска <...> отражают многочисленные атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
Только на этом участке фронта в течение февраля — марта противник потерял более 2,5 тысячи человек личного состава и свыше 120 единиц техники, сообщил Герасимов.
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Славянск, Северск, Константиновка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала