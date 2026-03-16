Гарбузов: в Москве обсудят нововведения в законодательстве о ГЧП
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
Гарбузов: в Москве обсудят нововведения в законодательстве о ГЧП
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Ежегодная стратегическая сессия "День московского ГЧП" пройдет в Москве 30 марта, мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, ведущих промкомпаний, банковского сектора и экспертного сообщества, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Данное мероприятие организовано Городским агентством управления инвестициями совместно с ПАО "Сбербанк" при поддержке ДИПП и национального центра РАЗВИВАЙ.РФ (группа ВЭБ).
Участники обсудят перспективы развития городской промышленности и новые требования законодательства. Отдельный блок вопросов посвятят действующим в Москве мерам поддержки инвесторов.
"Сегодня столица — один из наиболее привлекательных регионов для инвесторов: каждый пятый рубль инвестиций в стране приходится на Москву. Мы последовательно формируем современную модель ГЧП, где сочетаются прозрачные правила, долгосрочные гарантии и экономическая эффективность. Для города это возможность создавать инфраструктуру нового поколения и развивать промышленность за счет внебюджетных средств, а для инвестора — надежный рынок и понятные условия реализации проектов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что задача департамента — выстраивать партнерство, которое работает на устойчивое развитие города и задает стандарты для всей России.
Главным стратегическим партнером мероприятия традиционно стал ПАО "Сбербанк". Банк активно поддерживает инициативы правительства Москвы, которые направлены на повышение эффективности экономики города, в том числе в рамках развития государственно-частного партнерства, которое является востребованным механизмом привлечения инвестиций для реализации социально значимых проектов в различных отраслях.
В рамках мероприятия состоится пленарное заседание "Векторы развития ГЧП: новые инструменты и перспективные сферы применения". На них эксперты расскажут участникам о новых атрибутах ГЧП-проектов, оценке эффективности концессионных соглашений, а также об изменениях в законодательстве. Также запланировано представление недавно опубликованного ВЭБ.РФ национального стандарта государственно-частного взаимодействия и модели долгосрочного финансирования концессионных проектов. Стратегическая сессия продолжится тематическим блоком, на котором будут презентованы проекты, реализованные в столице. Завершит программу сессия "Вопросы-ответы".
Мероприятие пройдет в многофункциональном зале штаб-квартиры ПАО "Сбербанк" по адресу: Кутузовский проспект, дом 32. Сбор гостей начнется в 9:30.
