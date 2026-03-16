17:52 16.03.2026
Французского мэра нашли мертвым после поражения на выборах
Figaro: французского мэра нашли мертвым после поражения на муниципальных выборах

ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Мэр французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба в департаменте Атлантические Пиренеи на юго-западе страны Кристиан Берсаит был обнаружен мертвым после поражения в первом туре муниципальных выборов, прошедших накануне, пишет в понедельник газета Figaro.
Первый тур муниципальных выборов во Франции состоялся 15 марта. Явка избирателей в его ходе в 21.40 по местному времени (23.40 мск) составила 58,78%, передавал телеканал BFMTV.
"Кристиан Берсаит ... действующий мэр коммуны (Вьодос-Абанс-де-Ба – ред.), проигравший в первом туре муниципальных выборов в воскресенье, был найден мертвым … в понедельник утром", - говорится в публикации со ссылкой на прокуратуру города По.
Мэр коммуны с населением в 750 человек пропал без вести накануне вечером после объявления результатов голосования, согласно которым его оппонент получил поддержку 55,5% избирателей за счет чего необходимость в проведении второго тура отпала. После оглашения этих результатов Берсаит покинул местную избирательную комиссию и не отвечал на телефонные звонки. Семья главы коммуны также обнаружила пропажу из его дома пневматической винтовки, после чего обратилась к правоохранителям, которые организовали поиски Берсаита, сообщает издание со ссылкой на прокурора По Родольфа Жарри.
Утром понедельника мэр был обнаружен мертвым сотрудниками местного отделения жандармерии в лесистой местности около коммуны. Примерно в десяти метрах от тела Берсаита жандармы нашли его автомобиль, а на самом теле 61-летнего главы – огнестрельное ранение, уточняет Figaro.
Прокуратура По начала расследование этого дела и в настоящий момент склоняется к версии, что глава коммуны погиб в результате самоубийства, говорится в материале.
Согласно французскому законодательству, список советников для прохождения во второй тур муниципальных выборов должен набрать не менее 10% голосов. В случае, если список набрал больше 50% голосов избирателей, он автоматически выигрывает выборы в своем муниципалитете, и второй тур не проводится.
Второй тур муниципальных выборов во Франции состоится 22 марта. В его рамках будут в том числе избраны мэры Парижа и других крупных городов страны.
