СМИ: депутаты Европарламента опозорились из-за Ирана

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутаты Европарламента не смогли найти Иран на карте мира, что вызвало возмущение широкой общественности и скандал в Европарламенте, пишет французское издание Le Parisien.
Видео с неправильными ответами депутатов было записано в начале марта, однако привлекло внимание общественности только на этих выходных, вызвав возмущение сотен пользователей и скандал в Европарламенте.
"Болгария, Турция, Афганистан, Саудовская Аравия... Эти страны были перепутаны с Ираном некоторыми депутатами Европарламента", — говорится в материале.
К примеру, евродепутат от Социалистической партии Эмма Рафовиц указала на Болгарию, а ее коллега из партии "Возрождение" Фабьенн Келлер перепутала Иран с Турцией.
"Теперь я лучше понимаю, почему некоторые не решаются ее осудить!" — заявила она в соцсети X.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.