Франция осудила нападения на миротворцев ООН в Ливане - РИА Новости, 16.03.2026
23:34 16.03.2026
Франция осудила нападения на миротворцев ООН в Ливане
Франция осуждает нападения на Временные силы ООН на юге Ливана (UNIFIL) и призывает стороны конфликта вернуться к режиму прекращения огня, заявил французский... РИА Новости, 16.03.2026
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Франция осуждает нападения на Временные силы ООН на юге Ливана (UNIFIL) и призывает стороны конфликта вернуться к режиму прекращения огня, заявил французский МИД.
Командование UNIFIL накануне заявило, что их силы подверглись обстрелу, предположительно, со стороны вооруженных групп, не связанных с государством, в ходе трех отдельных инцидентов во время патрулирования вокруг позиций в Ятере, Дейр-Кифе и Калавае. МИД Ливана осудил атаки против миротворцев.
"Франция решительно осуждает неоднократные вчерашние нападения на солдат Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL)... Франция призывает все стороны проявить сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня", - говорится в заявлении на официальном портале МИД Франции.

Дипведомство, в частности, призвало ливанское шиитское движение "Хезболлах" к разоружению, а Израиль - к остановке наземной операции в Ливане.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана.
