Рейтинг@Mail.ru
В ЕС со скепсисом ждут новой стратегии безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/es-2080938209.html
В ЕС со скепсисом ждут новой стратегии безопасности, пишут СМИ
В ЕС со скепсисом ждут новой стратегии безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2026
В ЕС со скепсисом ждут новой стратегии безопасности, пишут СМИ
Чиновники Евросоюза скептически настроены в отношении ожидаемой стратегии безопасности блока, сомневаясь в ее ценности и надеясь на "читабельность" и емкость,... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T11:06:00+03:00
2026-03-16T11:06:00+03:00
в мире
сша
арктика
европа
урсула фон дер ляйен
евросоюз
politico
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20260316/borrel-2080930127.html
https://ria.ru/20260316/otchajanie-2080894723.html
сша
арктика
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, арктика, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, politico, еврокомиссия
В мире, США, Арктика, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия
В ЕС со скепсисом ждут новой стратегии безопасности, пишут СМИ

Politico: в ЕС со скепсисом ждут стратегии безопасности, сомневаясь в ценности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чиновники Евросоюза скептически настроены в отношении ожидаемой стратегии безопасности блока, сомневаясь в ее ценности и надеясь на "читабельность" и емкость, признавая при этом, что в прошлом году ЕС и так уже выпустил много документов, сообщает газета Politico.
В конце января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 2026 году примет собственную стратегию безопасности, куда войдет и новая стратегия по Арктике.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Боррель назвал торговую сделку между США и ЕС нечестной
Вчера, 10:48
"Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что (они - ред.) надеются на то, что, по сравнению со стратегией национальной безопасности США, это будет "емкий, читабельный документ". Другие сомневаются в ценности европейской версии", - говорится в материале издания.
По словам собеседника газеты, в 2025 году ЕС и так уже выпустил много документов.
Белый дом в декабре 2025 года опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Отчаяние в ЕС по поводу кредита Украине достигло апогея, пишут СМИ
Вчера, 08:37
 
В миреСШААрктикаЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзPoliticoЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала