В ЕС со скепсисом ждут новой стратегии безопасности, пишут СМИ

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Чиновники Евросоюза скептически настроены в отношении ожидаемой стратегии безопасности блока, сомневаясь в ее ценности и надеясь на "читабельность" и емкость, признавая при этом, что в прошлом году ЕС и так уже выпустил много документов, сообщает газета Politico.
В конце января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 2026 году примет собственную стратегию безопасности, куда войдет и новая стратегия по Арктике.
"Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что (они - ред.) надеются на то, что, по сравнению со стратегией национальной безопасности США, это будет "емкий, читабельный документ". Другие сомневаются в ценности европейской версии", - говорится в материале издания.
По словам собеседника газеты, в 2025 году ЕС и так уже выпустил много документов.
Белый дом в декабре 2025 года опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.