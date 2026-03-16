Капитан "Челси" выбыл на несколько недель из-за травмы, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
18:34 16.03.2026 (обновлено: 18:38 16.03.2026)
Капитан "Челси" выбыл на несколько недель из-за травмы, пишут СМИ
Капитан "Челси" выбыл на несколько недель из-за травмы, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Капитан "Челси" выбыл на несколько недель из-за травмы, пишут СМИ
Футболист английского "Челси" Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра, сообщает The Athletic. РИА Новости Спорт, 16.03.2026
2026-03-16T18:34:00+03:00
2026-03-16T18:38:00+03:00
футбол
чемпионат испании по футболу
рис джеймс
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
чемпионат европы по футболу (до 17 лет)
челси
спорт
чемпионат испании по футболу, рис джеймс, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа, чемпионат европы по футболу (до 17 лет), челси, спорт
Футбол, Чемпионат Испании по футболу, Рис Джеймс, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Европы по футболу (до 17 лет), Челси, Спорт
Капитан "Челси" выбыл на несколько недель из-за травмы, пишут СМИ

The Athletic: капитан "Челси" Джеймс получил травму задней поверхности бедра

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Футболист английского "Челси" Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра, сообщает The Athletic.
По информации источника, капитан команды пропустил прошедшую в понедельник тренировку и не сможет выйти на поле в течение нескольких недель. Отмечается, что начиная с 2020 года игрок получил 10-ю травму подобного характера.
Во вторник "Челси" примет французский "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой парижан со счетом 5:2.
Джеймсу 26 лет, защитник является воспитанником "Челси" и выиграл с командой Лигу чемпионов, Лигу конференций, Суперкубок УЕФА, дважды - клубный чемпионат мира. В составе сборной Англии Джеймс дошел до финала чемпионата Европы - 2020.
В пятницу футболист продлил контракт с "Челси" до 2032 года.
ФутболЧемпионат Испании по футболуРис ДжеймсПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026Чемпионат Европы по футболу (до 17 лет)ЧелсиСпорт
 
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
