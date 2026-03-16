В Якутии могут собрать модель беспилотного дирижабля
16.03.2026
В Якутии могут собрать модель беспилотного дирижабля
В Якутии могут собрать модель беспилотного дирижабля
В Якутии могут собрать модель беспилотного дирижабля

В Якутии могут создать беспилотный дирижабль для доставки грузов в Арктику

Дирижабль. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Модель беспилотного дирижабля для доставки грузов в труднодоступные регионы в арктической зоне могут собрать в 2026 году, рассказал РИА Новости первый заместитель постоянного представителя республики Саха (Якутия) при президенте РФ Александр Сафронов.
Инициатива появилась в научно-образовательном центре "Север". По словам Сафронова, велись поиски технологического решения, которое удовлетворяло бы потребности населения в труднодоступных регионах - в частности, речь о грузоперевозке товаров.
"В этом году мы попытаемся собрать рабочую модель 200-кубового дирижабля, посмотреть, как он себя ведет… Это как раз та модель, которая позволит отработать какие-то летные характеристики управления… Чтобы это действительно была беспилотная система, которой задали точку А, точку В, и она долетела хотя бы в зоне, где есть МТС-покрытие", - рассказал агентству Сафронов.
По его словам, уже определена примерная необходимая грузоподъемность такого дирижабля - она должна составить 500 килограммов.
Сафронов указал при этом на существование технологических и организационных вопросов, которые необходимо решать - например, это вопросы балластировки, парковки и прочие. Кроме того, в труднодоступных регионах, в частности, в арктической зоне, необходимо брать во внимание погодные условия и сильный ветер.
"Я уверен, что в какой-то момент действительно технологии позволят сделать вполне себе такой релевантный образец, который позволит упростить жизнь, и когда-нибудь действительно Ozon, Wildberries наконец-то доберутся до поселка Тикси, Хатанги, Диксона", - добавил первый заместитель постпреда республики при президенте РФ.
