В Якутии могут собрать модель беспилотного дирижабля

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Модель беспилотного дирижабля для доставки грузов в труднодоступные регионы в арктической зоне могут собрать в 2026 году, рассказал РИА Новости первый заместитель постоянного представителя республики Саха (Якутия) при президенте РФ Александр Сафронов.

Инициатива появилась в научно-образовательном центре "Север". По словам Сафронова, велись поиски технологического решения, которое удовлетворяло бы потребности населения в труднодоступных регионах - в частности, речь о грузоперевозке товаров.

"В этом году мы попытаемся собрать рабочую модель 200-кубового дирижабля, посмотреть, как он себя ведет… Это как раз та модель, которая позволит отработать какие-то летные характеристики управления… Чтобы это действительно была беспилотная система, которой задали точку А, точку В, и она долетела хотя бы в зоне, где есть МТС -покрытие", - рассказал агентству Сафронов.

По его словам, уже определена примерная необходимая грузоподъемность такого дирижабля - она должна составить 500 килограммов.

Сафронов указал при этом на существование технологических и организационных вопросов, которые необходимо решать - например, это вопросы балластировки, парковки и прочие. Кроме того, в труднодоступных регионах, в частности, в арктической зоне, необходимо брать во внимание погодные условия и сильный ветер.