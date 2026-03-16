Против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область, возбудили уголовное дело

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении боевика ВСУ Владимира Сороки, вторгшегося в Курскую область в марте 2025 года, сообщили в Следственном комитете РФ.
«
"В отношении украинского военнослужащего, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область, возбуждено уголовное дело. ГВСУ СКРФ возбуждено уголовное дело в отношении солдата 41 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Владимира Сороки, совершившего террористический акт в Курской области (подпункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители установили, что Сорока, вооруженный автоматом, гранатами и противодроновым ружьем, в марте 2025 года в составе подразделения незаконно пересек границу России. Около села Свердликово в Суджанском районе Курской области Сорока наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании указанной территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем.
В ходе боевых действий Сорока задержан военнослужащими ВС РФ и передан следственным органам.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от действий Сороки, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного ущерба.
"В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенного Сорокой преступления и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - отметили в Следственном комитете.