17:27 16.03.2026
Против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область, возбудили уголовное дело
Против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область, возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении боевика ВСУ Владимира Сороки, вторгшегося в Курскую область в марте 2025 года, сообщили в Следственном комитете РФ. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T17:27:00+03:00
СК возбудил уголовное дело против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении боевика ВСУ Владимира Сороки, вторгшегося в Курскую область в марте 2025 года, сообщили в Следственном комитете РФ.
"В отношении украинского военнослужащего, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область, возбуждено уголовное дело. ГВСУ СКРФ возбуждено уголовное дело в отношении солдата 41 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Владимира Сороки, совершившего террористический акт в Курской области (подпункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители установили, что Сорока, вооруженный автоматом, гранатами и противодроновым ружьем, в марте 2025 года в составе подразделения незаконно пересек границу России. Около села Свердликово в Суджанском районе Курской области Сорока наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании указанной территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем.
В ходе боевых действий Сорока задержан военнослужащими ВС РФ и передан следственным органам.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от действий Сороки, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного ущерба.
"В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенного Сорокой преступления и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - отметили в Следственном комитете.
