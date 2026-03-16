Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/delo-2080996051.html
Дело футболиста, обвиняемого в убийстве женщины в Москве, поступило в суд
Дело футболиста, обвиняемого в убийстве женщины в Москве, поступило в суд
Материалы дела в отношении игрока футбольного клуба "Урал-2" Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы, поступили в Тушинский... РИА Новости, 16.03.2026
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080715778_0:91:1830:1121_1920x0_80_0_0_b50f4374e7e2e50d6857df486a28e362.jpg
https://ria.ru/20260314/ural-2080718531.html
россия
москва
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : Страница в соцсети "ВКонтакте" футбольного клуба "Урал"Футболист екатеринбургского "Урала" Даниил Секач
Футболист екатеринбургского Урала Даниил Секач - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Футболист екатеринбургского "Урала" Даниил Секач
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Материалы дела в отношении игрока футбольного клуба "Урал-2" Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы, поступили в Тушинский районный суд, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Материалы поступили в суд", - сообщил собеседник агентства.
Следователи столичного главка СК ходатайствуют о заключении 20-летнего спортсмена под стражу. Как сообщили в ведомстве, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу.
Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) и п.п. "а", "б", "в" ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью). Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично.
По данным следствия, 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить мужчину. Находясь внутри, он нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, после чего похитил денежные средства и ювелирные изделия.
Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников.
Даниил Секач - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В "Урале" рассказали, как задержанный футболист оказался в Москве
14 марта, 21:41
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала