Дело футболиста, обвиняемого в убийстве женщины в Москве, поступило в суд
Материалы дела в отношении игрока футбольного клуба "Урал-2" Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы, поступили в Тушинский... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T13:59:00+03:00
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Материалы дела в отношении игрока футбольного клуба "Урал-2" Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы, поступили в Тушинский районный суд, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Материалы поступили в суд", - сообщил собеседник агентства.
Следователи столичного главка СК
ходатайствуют о заключении 20-летнего спортсмена под стражу. Как сообщили в ведомстве, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу.
Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) и п.п. "а", "б", "в" ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью). Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично.
По данным следствия, 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить мужчину. Находясь внутри, он нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, после чего похитил денежные средства и ювелирные изделия.
Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников.