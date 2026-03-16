Дело футболиста, обвиняемого в убийстве женщины в Москве, поступило в суд

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Материалы дела в отношении игрока футбольного клуба "Урал-2" Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы, поступили в Тушинский районный суд, сообщили РИА Новости в инстанции.

По данным следствия, 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить мужчину. Находясь внутри, он нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, после чего похитил денежные средства и ювелирные изделия.