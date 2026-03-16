Дегтярев высказался о возможном объединении ледовых федераций - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
00:59 16.03.2026
Дегтярев высказался о возможном объединении ледовых федераций
Дегтярев высказался о возможном объединении ледовых федераций - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Дегтярев высказался о возможном объединении ледовых федераций
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что намерен выслушать президентов национальных федераций конькобежного... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
2026-03-16T00:59:00+03:00
2026-03-16T00:59:00+03:00
спорт
россия
кортина-д'ампеццо
михаил дегтярев
николай гуляев
милан
олимпийский комитет россии (окр)
союз конькобежцев россии (скр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080435315_0:226:2947:1884_1920x0_80_0_0_612791da838232b3ac33a02e860f3f69.jpg
https://ria.ru/20260316/degtyarev-2080864727.html
россия
кортина-д'ампеццо
милан
спорт, россия, кортина-д'ампеццо, михаил дегтярев, николай гуляев, милан, олимпийский комитет россии (окр), союз конькобежцев россии (скр), ммпц
Спорт, Россия, Кортина-д'Ампеццо, Михаил Дегтярев, Николай Гуляев, Милан, Олимпийский комитет России (ОКР), Союз конькобежцев России (СКР), ММПЦ
Дегтярев высказался о возможном объединении ледовых федераций

Дегтярев выслушает глав ледовых федераций по поводу возможного объединения

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев
Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что намерен выслушать президентов национальных федераций конькобежного спорта и фигурного катания по поводу возможного объединения этих организаций.
В сентябре Дегтярев сообщил, что ведомство планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Позднее глава Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" заявил, что выступает против слияния федераций конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания, отметив, что это разные дисциплины.
"По лыжным федерациям объединение напрашивается. Ледовые мы тоже соберем, послушаем их предложения. Вполне возможно объединение и "льда", бояться этого не надо. В самом Международном союзе конькобежцев (ISU) две семьи под одной крышей. Послушаем президентов федераций для начала", - сказал Дегтярев в интервью газете "Ведомости".
"Ближе к апрелю мы соберем всех президентов федераций лыжных видов спорта и обсудим их предложения. Соберутся Федерация горнолыжного спорта, Федерация лыжных гонок, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, Федерация фристайла – то есть все те дисциплины, которые курирует Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS). Вместе поговорим о будущем. Кто может возглавить объединенную лыжную федерацию? Курс, в общем, уже всем понятен. Человек с политическим, предпринимательским бэкграундом должен быть. С сильными управленческими компетенциями. Таких людей в России много", - добавил министр.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Дегтярев рассказал, какие подарки получат олимпийцы и паралимпийцы
СпортРоссияКортина-д'АмпеццоМихаил ДегтяревНиколай ГуляевМиланОлимпийский комитет России (ОКР)Союз конькобежцев России (СКР)ММПЦ
 
