Дегтярев высказался о возможном объединении ледовых федераций

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что намерен выслушать президентов национальных федераций конькобежного спорта и фигурного катания по поводу возможного объединения этих организаций.

В сентябре Дегтярев сообщил, что ведомство планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Позднее глава Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" заявил, что выступает против слияния федераций конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания, отметив, что это разные дисциплины.

"По лыжным федерациям объединение напрашивается. Ледовые мы тоже соберем, послушаем их предложения. Вполне возможно объединение и "льда", бояться этого не надо. В самом Международном союзе конькобежцев (ISU) две семьи под одной крышей. Послушаем президентов федераций для начала", - сказал Дегтярев в интервью газете "Ведомости".