Дегтярев рассказал, какие подарки получат олимпийцы и паралимпийцы

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Италии, получат в подарок от спонсоров телевизоры, мобильные телефоны, планшеты и спортивную форму, сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Российские паралимпийцы не получили эксклюзивные смартфоны, которые организаторы вручали всем атлетам на зимних Паралимпийских играх в Италии. Аналогичная ситуация произошла на Олимпиаде-2026.
"Всех атлетов мы соберем в министерстве спорта или в ОКР. Кстати, такие глупости, типа отказа одного из спонсоров Олимпийских игр вручить нашим атлетам смартфоны, вызвали в России большой ажиотаж. Мы обязательно по просьбе некоторых компаний передадим нашим спортсменам кучу подарков – от телевизоров, мобильных телефонов, планшетов до спортивной формы. А чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционную выплату", - заявил Дегтярев в интервью газете "Ведомости".
Зимние Олимпийские игры в Италии прошли с 6 по 22 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 россиян. Единственную медаль на прошедшем турнире завоевал Никита Филиппов, взявший серебро в ски-альпинизме. На Паралимпиаде, которая прошла с 6 по 15 марта, сборную России представляли шесть спортсменов, которые впервые с 2014 года приняли участие в турнире с флагом и гимном. Российская команда на Паралимпиаде заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
"Наши атлеты на следующей Олимпиаде будут претендовать на медали, в силу того, что уже погрузились в эту атмосферу, стали старше, опытнее. Мы убедились, что наше участие безопасно, и убедили в этом других. Часто за рубежом звучат тезисы, что это якобы небезопасно и что недопуск чуть ли не в интересах самих российских спортсменов. Мы видели, что со зрителями все было хорошо, болели за наших на всех соревнованиях, атлеты из других государств очень тепло общались с нашими ребятами, никаких бойкотов не было", - добавил министр.
"Кроме того, на фоне развязанной США и Израилем войны с Ираном еще более выпукло встал вопрос о дискриминационных мерах и незаконности решения МОК по отстранению россиян и Олимпийского комитета России (ОКР). То есть со всех точек зрения участие в Олимпийских и Паралимпийских играх – позитив!" - заключил Дегтярев.
Российским атлетам не подарили эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде
17 февраля, 20:11