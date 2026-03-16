00:34 16.03.2026
Дегтярев рассказал, какие подарки получат олимпийцы и паралимпийцы
Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Италии, получат в подарок от спонсоров телевизоры, мобильные телефоны, планшеты и... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Спорт, Италия, Россия, США, Михаил Дегтярев, Никита Филиппов, Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Паралимпийские игры
Дегтярев: российские спортсмены получат от спонсоров телевизоры и планшеты

© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Италии, получат в подарок от спонсоров телевизоры, мобильные телефоны, планшеты и спортивную форму, сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Российские паралимпийцы не получили эксклюзивные смартфоны, которые организаторы вручали всем атлетам на зимних Паралимпийских играх в Италии. Аналогичная ситуация произошла на Олимпиаде-2026.
"Пляшут под дуду": Дегтярев высказался о бойкоте открытия Паралимпиады
6 марта, 13:26
"Всех атлетов мы соберем в министерстве спорта или в ОКР. Кстати, такие глупости, типа отказа одного из спонсоров Олимпийских игр вручить нашим атлетам смартфоны, вызвали в России большой ажиотаж. Мы обязательно по просьбе некоторых компаний передадим нашим спортсменам кучу подарков – от телевизоров, мобильных телефонов, планшетов до спортивной формы. А чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционную выплату", - заявил Дегтярев в интервью газете "Ведомости".
Зимние Олимпийские игры в Италии прошли с 6 по 22 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 россиян. Единственную медаль на прошедшем турнире завоевал Никита Филиппов, взявший серебро в ски-альпинизме. На Паралимпиаде, которая прошла с 6 по 15 марта, сборную России представляли шесть спортсменов, которые впервые с 2014 года приняли участие в турнире с флагом и гимном. Российская команда на Паралимпиаде заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
Российские паралимпийцы вышли на церемонию закрытия Игр с флагом страны
Вчера, 23:12
"Наши атлеты на следующей Олимпиаде будут претендовать на медали, в силу того, что уже погрузились в эту атмосферу, стали старше, опытнее. Мы убедились, что наше участие безопасно, и убедили в этом других. Часто за рубежом звучат тезисы, что это якобы небезопасно и что недопуск чуть ли не в интересах самих российских спортсменов. Мы видели, что со зрителями все было хорошо, болели за наших на всех соревнованиях, атлеты из других государств очень тепло общались с нашими ребятами, никаких бойкотов не было", - добавил министр.
"Кроме того, на фоне развязанной США и Израилем войны с Ираном еще более выпукло встал вопрос о дискриминационных мерах и незаконности решения МОК по отстранению россиян и Олимпийского комитета России (ОКР). То есть со всех точек зрения участие в Олимпийских и Паралимпийских играх – позитив!" - заключил Дегтярев.
Российским атлетам не подарили эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде
17 февраля, 20:11
 
