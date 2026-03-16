Дегтярев прокомментировал судейские скандалы в российском футболе

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в обществе давно назрел запрос на реформу судейства в футболе.

Ранее Дегтярев рассказывал о планах по изменению системы судейства путем создания единого оператора для назначения судей во всех игровых видах спорта. Рабочую группу по вопросу создания единого судейского оператора возглавил Аркадий Ротенберг, который также руководит учрежденной ОКР комиссией по спортивному судейству.

"В обществе давно назрел запрос на реформу в судейской отрасли. В ОКР создана профильная комиссия под руководством Аркадия Ротенберга. Есть поручение привести все в соответствие, чтобы судейство было честное и непредвзятое и потом у кого-то не возникало отрицательных эмоций, что кого-то засудили. Особенно это важно в детском спорте, для детей это травма", - сказал Дегтярев в интервью "Ведомостям".