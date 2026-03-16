Червоткин заявил, что его не удивляют результаты Клебо - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
14:02 16.03.2026
Червоткин заявил, что его не удивляют результаты Клебо
Лыжник Червоткин заявил, что его не удивляют результаты Клебо

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин заявил РИА Новости, что его не удивляют результаты 11-кратного победителя Игр Йоханнеса Клебо.
На прошедшей в феврале Олимпиаде в Италии Клебо выиграл все старты и стал первым участником зимних Игр, завоевавшим шесть золотых медалей на одном турнире. Также норвежец стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад.
"Я бы не сказал, что это прямо "вау". Когда на него смотришь, создается ощущение, что это просто его уровень. Наверное, удивляет скорее то, как он набрал такую форму и держит ее практически весь сезон. Он ничего не проигрывал, если не допускал ошибок. Поэтому, скажем так, не удивил", - сказал Червоткин.
"Я уверен, что в международных гонках многие наши ребята могли бы хорошо выступать. Я сейчас говорю не про Олимпиаду, а в целом про международные соревнования - этапы Кубка мира. Прошла бы адаптация, три-четыре этапа, и многие втянулись бы в этот ритм, в этот азарт. И я думаю, что они могли бы составлять конкуренцию наравне с Савелием. Может, кто-то даже выступал бы еще лучше", - отметил Червоткин.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Савелий Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.
