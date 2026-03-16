18:20 16.03.2026
Центр художественной гимнастики построят в Челябинске в 2026 году
Текслер: центр художественной гимнастики построят в Челябинске в 2026 году

ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар - РИА Новости. Детский Центр художественной гимнастики, состоящий из пяти спортивных залов и имеющий общую площадь помещений более 2,7 тысячи квадратных метров, построят в Челябинске в 2026 году, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
По данным пресс-службы правительства региона, в Челябинске в понедельник состоялась церемония закладки первого камня нового центра художественной гимнастики, в мероприятии приняли участие губернатор Текслер, глава города Алексей Лошкин, а также президент Федерации фиджитал-спорта России, олимпийский чемпион Никита Нагорный.
"Сегодня вместе с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным дали старт строительству будущего Центра художественной гимнастики в Челябинске. Это будет современное двухэтажное здание с просторными залами. Здесь смогут заниматься сотни юных спортсменок, как начинающие, так и те, кто уже делает первые шаги в большом спорте", - написал глава региона в канале на платформе Max.
Новый центр, отметила пресс-служба, станет современным спортивным объектом для подготовки юных спортсменок и проведения соревнований: это быстровозводимое двухэтажное здание общей площадью помещений 2,75 тысячи квадратных метров и высотой 15 метров. Проект включает пять специализированных спортивных залов: зал для соревнований, два зала разминки и два хореографических зала, также предусмотрены раздевалки, административные и вспомогательные помещения, добавляется в сообщении.
Глава региона пояснил, что власти окончательно определились, что базовым направлением в новом манеже станет художественная гимнастика.
"Но мы также предусмотрели закладные элементы, которые позволят проводить соревнования по спортивной гимнастике и спортивной аэробике – это виды спорта, которые тоже входят в Федерацию гимнастики России. Этот манеж станет для нас своего рода пилотным проектом. Здесь будут тренироваться наши дети, и таким образом мы сможем расширить охват тех, кто занимается гимнастикой в Челябинске", – цитирует пресс-служба слова губернатора.
Нагорный поблагодарил Текслера за внимание к развитию спорта и подчеркнул значимость новых спортивных объектов. "Я уверен, что такие объекты, как тот, где мы сегодня заложили камень, станут определяющими для проведения соревнований и развития спорта. Они точно сыграют важную роль в будущем нашей молодежи", - цитирует пресс-служба слова Нагорного.
По словам главы Челябинска Алексея Лошкина, вся муниципальная художественная гимнастика в городе базируется на арендных помещениях и эти помещения не приспособлены для занятий гимнастикой с точки современных требований, которые предъявляются к этому виду спорта.
"Высота потолка .должна быть минимум 12 метров. И новый центр в самой нижней точке будет иметь 12 метров, а в максимальной - 14,5 метров. Гимнастика уже давно должна была обрести свой дом в Челябинске. И вот наконец это решение принято. Надеюсь, что в назначенный срок - к сентябрю месяцу - мы увидим здесь первых воспитанников, которые начнут заниматься художественной гимнастикой и сопутствующими видами - акробатикой, спортивным фитнесом", - сказал он журналистам.
Челябинская область - один из ведущих регионов России по развитию спортивной гимнастики. Более 3,5 тысяч человек регулярно занимаются этим видом спорта. В регионе работают четыре специализированные спортивные школы, а сборная Челябинской области входит в число сильнейших в стране.
Крытый легкоатлетический манеж построят в Челябинске к 2026 году
