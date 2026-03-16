В Бурятии десять человек пострадали при столкновении автобуса и иномарки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мар – РИА Новости. Десять человек, в том числе трое детей, пострадали при лобовом столкновении маршрутного автобуса "Газель Next" и Toyota RAV в Бурятии, сообщило УМВД республики.
ДТП произошло днём в понедельник на территории Октябрьского района в районе посёлка Мясокомбинат.
"37-летний водитель автомашины Toyota RAV, не имеющий права управления ТС, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Газель Next", следующим по маршруту № 2 под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП пострадало 10 человек, из них 3 детей (11, 5 и 3 года), доставлены в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Прокуратура Бурятии даст оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке граждан. "Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса", - говорится в сообщении ведомства.
