Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/burjatija-2081022322.html
В Бурятии десять человек пострадали при столкновении автобуса и иномарки
Десять человек, в том числе трое детей, пострадали при лобовом столкновении маршрутного автобуса "Газель Next" и Toyota RAV в Бурятии, сообщило УМВД республики. РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081021966_0:0:2328:1309_1920x0_80_0_0_473072b4361c2b504d4e0f7b97d838b8.jpg
https://ria.ru/20260315/dtp-2080749523.html
https://ria.ru/20260314/dtp-2080634708.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081021966_277:0:2022:1309_1920x0_80_0_0_47f7929c33624a50a66b69927b7bc77b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика бурятия, октябрьский район, улан-удэ, toyota corolla
© МВД по Республике Бурятия/ DRjynfrntДТП с участием автобуса "Газель Next" и Toyota RAV в Бурятии
ДТП с участием автобуса Газель Next и Toyota RAV в Бурятии - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© МВД по Республике Бурятия/ DRjynfrnt
ДТП с участием автобуса "Газель Next" и Toyota RAV в Бурятии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мар – РИА Новости. Десять человек, в том числе трое детей, пострадали при лобовом столкновении маршрутного автобуса "Газель Next" и Toyota RAV в Бурятии, сообщило УМВД республики.
ДТП произошло днём в понедельник на территории Октябрьского района в районе посёлка Мясокомбинат.
«

"37-летний водитель автомашины Toyota RAV, не имеющий права управления ТС, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Газель Next", следующим по маршруту № 2 под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП пострадало 10 человек, из них 3 детей (11, 5 и 3 года), доставлены в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
«

Прокуратура Бурятии даст оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке граждан. "Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса", - говорится в сообщении ведомства.

Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала