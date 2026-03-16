Великобритания отправила на Ближний Восток восемь моряков, пишут СМИ

ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Великобритания за несколько дней до атаки США и Израиля на Иран отправила на Ближний Восток группу из восьми моряков, пишет издание Telegraph

"Ответ Великобритании может разочаровать главнокомандующего США (президента Дональда Трампа - ред.). Как стало известно изданию Telegraph, в распоряжении Великобритании на Ближнем Востоке находятся всего восемь моряков", - пишет газета.

Как уточняет газета, моряки из группы по противоминной деятельности и эксплуатации угроз ВМС Великобритании (MTXG) прибыли из Портсмута Бахрейн в феврале, за несколько дней до начала американо-израильской операции в регионе. Они обладают современными технологиями поиска мин с помощью беспилотных аппаратов, позволяющих обнаруживать и уничтожать их дистанционно. Однако эти технологии никогда не испытывались в условиях военного времени.

Как сообщил изданию источник в министерстве обороны, это "далеко не то", чем Великобритания раньше являлась в Персидском заливе , а другой источник сказал, что "неясно, какие действия может предпринять группа моряков, если вообще она может предпринять что-либо".

"Наше вооружение, я думаю, просто не готово. Оно определенно не готово к действиям в условиях высокой угрозы", - сказал Telegraph источник в ВМС.

Источник, близкий к Трампу, отметил, что США больше вообще не стоит рассчитывать на военную поддержку Великобритании.

"Во время конфликта с Ираном британцы показали, что на них нельзя полагаться, у них нет ресурсов, и они на самом деле не заинтересованы ни в каких активах. Никаких особых отношений нет, с этим покончено", - приводит газета его слова.

Среди возможных решений проблемы Telegraph называет переброску на Ближний Восток британского фрегата типа 23 Somerset, эсминца Duncan и фрегата St Albans. Другим возможным вариантом является подводная лодка класса "Астут" Anson, которая сейчас, предположительно, находится в Индийском океане

"Великобритания также рассматривает возможность отправки тысяч дронов-перехватчиков Octopus на Ближний Восток", - говорится в статье.