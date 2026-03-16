Рейтинг@Mail.ru
Великобритания отправила на Ближний Восток восемь моряков, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/britanija-2080986767.html
Великобритания отправила на Ближний Восток восемь моряков, пишут СМИ
Великобритания за несколько дней до атаки США и Израиля на Иран отправила на Ближний Восток группу из восьми моряков, пишет издание Telegraph. РИА Новости, 16.03.2026
в мире
великобритания
сша
ближний восток
дональд трамп
кир стармер
вмс великобритании
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg
https://ria.ru/20260316/missiya-2080953226.html
https://ria.ru/20260307/suda-2079177547.html
https://ria.ru/20260316/japonija-2080928423.html
великобритания
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33131ccec01b1e5aaa8a51b452786fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Великобритания, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Кир Стармер, ВМС Великобритании, Военная операция США и Израиля против Ирана
Telegraph: Британия отправила на Ближний Восток группу из восьми моряков

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Великобритания за несколько дней до атаки США и Израиля на Иран отправила на Ближний Восток группу из восьми моряков, пишет издание Telegraph.
Ранее президент США Дональд Трамп в публикации у себя на странице в соцсети Тruth Social призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив. Как сообщала Telegraph, британский премьер Кир Стармер отказывается направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
СМИ узнали, что мешает ЕС отправить военную миссию в Ормузский пролив
Вчера, 12:03
"Ответ Великобритании может разочаровать главнокомандующего США (президента Дональда Трампа - ред.). Как стало известно изданию Telegraph, в распоряжении Великобритании на Ближнем Востоке находятся всего восемь моряков", - пишет газета.
Как уточняет газета, моряки из группы по противоминной деятельности и эксплуатации угроз ВМС Великобритании (MTXG) прибыли из Портсмута в Бахрейн в феврале, за несколько дней до начала американо-израильской операции в регионе. Они обладают современными технологиями поиска мин с помощью беспилотных аппаратов, позволяющих обнаруживать и уничтожать их дистанционно. Однако эти технологии никогда не испытывались в условиях военного времени.
Как сообщил изданию источник в министерстве обороны, это "далеко не то", чем Великобритания раньше являлась в Персидском заливе, а другой источник сказал, что "неясно, какие действия может предпринять группа моряков, если вообще она может предпринять что-либо".
"Наше вооружение, я думаю, просто не готово. Оно определенно не готово к действиям в условиях высокой угрозы", - сказал Telegraph источник в ВМС.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: греческая Dynacom Tankers проводит суда через Ормузский пролив
7 марта, 07:29
Источник, близкий к Трампу, отметил, что США больше вообще не стоит рассчитывать на военную поддержку Великобритании.
"Во время конфликта с Ираном британцы показали, что на них нельзя полагаться, у них нет ресурсов, и они на самом деле не заинтересованы ни в каких активах. Никаких особых отношений нет, с этим покончено", - приводит газета его слова.
Среди возможных решений проблемы Telegraph называет переброску на Ближний Восток британского фрегата типа 23 Somerset, эсминца Duncan и фрегата St Albans. Другим возможным вариантом является подводная лодка класса "Астут" Anson, которая сейчас, предположительно, находится в Индийском океане.
"Великобритания также рассматривает возможность отправки тысяч дронов-перехватчиков Octopus на Ближний Восток", - говорится в статье.
Еще один возможный способ "сохранить лицо" для Великобритании - это разработка совместно с Францией беспилотных минных тральщиков нового поколения. Представители министерства обороны рассматривают планы по ускорению графика производства и развертыванию кораблей на Ближнем Востоке.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Япония отказалась направлять корабли сил самообороны в Ормузский пролив
Вчера, 10:42
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала