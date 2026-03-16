14:40 16.03.2026 (обновлено: 17:52 16.03.2026)
В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек болезней у скота
В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек острого инфекционного заболевания у домашнего скота, сообщили РИА Новости в Минсельхозе региона. РИА Новости, 16.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков | Ветеринар держит в руках шприц
Ветеринар держит в руках шприц. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 мар — РИА Новости. В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек острого инфекционного заболевания у домашнего скота, сообщили РИА Новости в Минсельхозе региона.
"В начале марта введен режим ЧС", — говорится в заявлении.
Говядина - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В Новосибирской области не ожидается дефицита говядины
Вчера, 15:01
С января в пяти районах области объявили карантин по бешенству и пастереллезу. Специалисты пытаются локализовать очаги заболеваний, в том числе изымая скот у личных подсобных хозяйств. Многие из них уже удалось купировать, сейчас идут работы по дезинфекции, заявил министр Андрей Шинделов.
Правительство региона ввело компенсационные выплаты за изъятых животных, а также соцпомощь в размере среднедушевого прожиточного минимума, которую пострадавшие жители будут получать в течение девяти месяцев. Также власти возместят часть стоимости молодняка крупного рогатого скота, приобретенного личными подсобными хозяйствами.
Отмечается, что новых очагов заболеваний в регионе не выявляли более десяти суток. Россельхознадзор держит ситуацию на контроле.
Вакцинация цыпленка - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Петербурге создали прототип вакцины от мутировавшего птичьего гриппа
20 января, 09:00
 
