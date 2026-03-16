В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек болезней у скота

С января в пяти районах области объявили карантин по бешенству и пастереллезу. Специалисты пытаются локализовать очаги заболеваний, в том числе изымая скот у личных подсобных хозяйств. Многие из них уже удалось купировать, сейчас идут работы по дезинфекции, заявил министр Андрей Шинделов.