Около 20 представителей туротрасли Башкортостана прошли обучение на гида

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Образовательный интенсив для работников туристической отрасли состоялся в Башкортостане в феврале и в марте, профессию гида-экскурсовода освоили около 20 представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа разработана в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Организаторами обучения выступили Центр "Мой бизнес" АНО "Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства" совместно с Башкирским государственным аграрным университетом при поддержке министерства предпринимательства и туризма региона.

Обучение состояло из четырех модулей, охватывающих основы работы современного гида. По их итогам каждый участник разработал собственный экскурсионный проект. Тем, кто успешно сдал экзамен, вручили удостоверения о повышении квалификации.

"Наши профессиональные гиды становятся настоящими проводниками в мир башкирской культуры и уникальных природных сокровищ Башкортостана. Именно благодаря их компетентности и любви к родному краю туристы получают глубокие впечатления и возвращаются вновь, поддерживая таким образом социально-экономическое развитие республики", – отметила министр предпринимательства и туризма региона Светлана Верещагина, ее слова приводит пресс-служба.

Она также отметила, что гиды работают как "послы Башкортостана", укрепляя имидж региона за его пределами.