Рейтинг@Mail.ru
Около 20 представителей туротрасли Башкортостана прошли обучение на гида - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:11 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/bashkortostan-2080976582.html
Около 20 представителей туротрасли Башкортостана прошли обучение на гида
2026-03-16T13:11:00+03:00
2026-03-16T13:11:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080980618_0:268:1042:854_1920x0_80_0_0_21e257291bbd6e90639393f141b8e1d6.jpg
https://ria.ru/20260316/zabaykale-2080966260.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080980618_25:0:1164:854_1920x0_80_0_0_a515a3621162d00694d345902431664f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
CC BY-SA 4.0 / Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан / Около 20 представителей туротрасли Башкортостана прошли обучение на гида
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Образовательный интенсив для работников туристической отрасли состоялся в Башкортостане в феврале и в марте, профессию гида-экскурсовода освоили около 20 представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа разработана в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Организаторами обучения выступили Центр "Мой бизнес" АНО "Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства" совместно с Башкирским государственным аграрным университетом при поддержке министерства предпринимательства и туризма региона.
Обучение состояло из четырех модулей, охватывающих основы работы современного гида. По их итогам каждый участник разработал собственный экскурсионный проект. Тем, кто успешно сдал экзамен, вручили удостоверения о повышении квалификации.
"Наши профессиональные гиды становятся настоящими проводниками в мир башкирской культуры и уникальных природных сокровищ Башкортостана. Именно благодаря их компетентности и любви к родному краю туристы получают глубокие впечатления и возвращаются вновь, поддерживая таким образом социально-экономическое развитие республики", – отметила министр предпринимательства и туризма региона Светлана Верещагина, ее слова приводит пресс-служба.
Она также отметила, что гиды работают как "послы Башкортостана", укрепляя имидж региона за его пределами.
Директор Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства Екатерина Смоленчук сообщила, что продолжается реализация образовательной программы профессиональной переподготовки инструкторов-проводников по водному туризму. Кроме того, в планах – провести серию обучающих мероприятий для работников туротрасли для повышения их квалификации и помощи в развитии туризма в регионе.
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала