Масалитин оценил игру Баринова в ЦСКА

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист ЦСКА Дмитрий Баринов еще не достиг хорошего уровня взаимопонимания с игроками московского клуба, поэтому и допускает ошибки, которые приводят к голам, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.
Баринов перешел в ЦСКА из столичного "Локомотива" в январе. В субботу армейцы уступили калининградской "Балтике" (0:1) и потерпели четвертое поражение подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Пришел Дима Баринов. Сборы провел неплохо, казалось, что вписался, но начался чемпионат, и все потерялось. Нет должного взаимодействия, а мы знаем, что у ЦСКА от треугольника в середине многое зависит. Сыгранности нет, и команда страдает. Дима - опытный игрок, но в игре с "Балтикой" допустил ошибку, которая привела к голу. Ты играешь центрального защитника, слева стоит (Матеус) Рейс один - скидывай туда, либо головой (Игорю) Акинфееву назад в зону. Тебе 30 лет уже, нужно немножко хоть понимать. Ошибка непонятная. Тут вообще отлично сыграл (нападающий "Балтики" Брайан) Хиль, решил все, как профессор", - сказал Масалитин.
"Плюс эти результативные ошибки Рейса и Баринова не придают им уверенности, что тоже сказывается", - добавил он.
Собеседник агентства считает, что стоит дать возможность чаще играть Матеусу Алвесу. "Почему не наигрывать Алвеса? Он до травмы провел отличный отрезок. Зачем Баринова сразу наигрывать? Было же хорошо. Треугольник был отлично наигран, друг друга дополняли, классная игра была, зачем от этого уходить? Да, если бы увидели, что Алвес не тащит, то можно было бы и Диму выпускать, чтобы к нему привыкли. А так получается, что то, что было хорошо, разрушено, а нового не создали. Рейс пока не вписался в защитную линию", - пояснил Масалитин.
25 февраля, 14:23