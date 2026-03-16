Рейтинг@Mail.ru
Масалитин оценил игру Баринова в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 16.03.2026 (обновлено: 13:05 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/barinov-2080946300.html
Масалитин оценил игру Баринова в ЦСКА
Масалитин оценил игру Баринова в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Масалитин оценил игру Баринова в ЦСКА
Футболист ЦСКА Дмитрий Баринов еще не достиг хорошего уровня взаимопонимания с игроками московского клуба, поэтому и допускает ошибки, которые приводят к голам, РИА Новости Спорт, 16.03.2026
2026-03-16T11:38:00+03:00
2026-03-16T13:05:00+03:00
спорт
ссср
валерий масалитин
дмитрий баринов
матеус алвес
пфк цска
балтика
локомотив (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076659262_0:101:2000:1227_1920x0_80_0_0_2aba3fb4980c8bf97a250998585161c1.jpg
https://ria.ru/20260225/koutino-2076646136.html
ссср
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076659262_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_a9b0e011344aad43482b65417a1e0815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ссср, валерий масалитин, дмитрий баринов, матеус алвес, пфк цска, балтика, локомотив (москва)
Спорт, СССР, Валерий Масалитин, Дмитрий Баринов, Матеус Алвес, ПФК ЦСКА, Балтика, Локомотив (Москва)
Масалитин оценил игру Баринова в ЦСКА

Масалитин: у Баринова еще нет должного взаимодействия с футболистами ЦСКА

© Фото : Соцсети ПФК ЦСКАДмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Фото : Соцсети ПФК ЦСКА
Дмитрий Баринов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист ЦСКА Дмитрий Баринов еще не достиг хорошего уровня взаимопонимания с игроками московского клуба, поэтому и допускает ошибки, которые приводят к голам, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.
Баринов перешел в ЦСКА из столичного "Локомотива" в январе. В субботу армейцы уступили калининградской "Балтике" (0:1) и потерпели четвертое поражение подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Пришел Дима Баринов. Сборы провел неплохо, казалось, что вписался, но начался чемпионат, и все потерялось. Нет должного взаимодействия, а мы знаем, что у ЦСКА от треугольника в середине многое зависит. Сыгранности нет, и команда страдает. Дима - опытный игрок, но в игре с "Балтикой" допустил ошибку, которая привела к голу. Ты играешь центрального защитника, слева стоит (Матеус) Рейс один - скидывай туда, либо головой (Игорю) Акинфееву назад в зону. Тебе 30 лет уже, нужно немножко хоть понимать. Ошибка непонятная. Тут вообще отлично сыграл (нападающий "Балтики" Брайан) Хиль, решил все, как профессор", - сказал Масалитин.
"Плюс эти результативные ошибки Рейса и Баринова не придают им уверенности, что тоже сказывается", - добавил он.
Собеседник агентства считает, что стоит дать возможность чаще играть Матеусу Алвесу. "Почему не наигрывать Алвеса? Он до травмы провел отличный отрезок. Зачем Баринова сразу наигрывать? Было же хорошо. Треугольник был отлично наигран, друг друга дополняли, классная игра была, зачем от этого уходить? Да, если бы увидели, что Алвес не тащит, то можно было бы и Диму выпускать, чтобы к нему привыкли. А так получается, что то, что было хорошо, разрушено, а нового не создали. Рейс пока не вписался в защитную линию", - пояснил Масалитин.
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Экс-игрок ЦСКА заявил, что Коутиньо станет тормозом для команды
25 февраля, 14:23
 
СпортСССРВалерий МасалитинДмитрий БариновМатеус АлвесПФК ЦСКАБалтикаЛокомотив (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала