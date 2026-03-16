20:33 16.03.2026
"Балтика" обратилась в РФС из-за судейства в матче против ЦСКА
Футбол, Спорт, Андрей Талалаев, Фабио Челестини, Российский футбольный союз (РФС), Энрике Кармо, Балтика, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Балтика" обратилась в РФС из-за судейства в матче против ЦСКА

"Балтика" обратилась в ЭСК РФС по итогам матча против московского ЦСКА

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Калининградская "Балтика" обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча против московского ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.
Матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской "Балтикой" и ЦСКА состоялся 14 марта. Встреча прошла в Калининграде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце игры тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, — по ее итогам Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили прямые красные карточки.
Рис Джеймс - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Капитан "Челси" выбыл на несколько недель из-за травмы, пишут СМИ
Вчера, 18:34
"Мы подали обращение в ЭСК по итогам матча", - сообщили в пресс-службе "Балтики".
В клубе не стали уточнять, с какими именно судейскими моментами связано обращение.
20 марта контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит неподобающее поведение "Балтики". Пять игроков и одно официальное лицо клуба получили желтые карточки, а Талалаев - прямую красную.
Виктор Мелехин - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Ростов" направил письмо в КДК РФС об отмене красной карточки Мелехина
Вчера, 20:21
 
ФутболСпортАндрей ТалалаевФабио ЧелестиниРоссийский футбольный союз (РФС)Энрике КармоБалтикаПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
