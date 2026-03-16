"Балтика" обратилась в РФС из-за судейства в матче против ЦСКА

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Калининградская "Балтика" обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча против московского ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.
Матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской "Балтикой" и ЦСКА состоялся 14 марта. Встреча прошла в Калининграде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце игры тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, — по ее итогам Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили прямые красные карточки.
"Мы подали обращение в ЭСК по итогам матча", - сообщили в пресс-службе "Балтики".
В клубе не стали уточнять, с какими именно судейскими моментами связано обращение.
20 марта контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит неподобающее поведение "Балтики". Пять игроков и одно официальное лицо клуба получили желтые карточки, а Талалаев - прямую красную.