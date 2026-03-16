"Балтика" обратилась в РФС из-за судейства в матче против ЦСКА

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Калининградская "Балтика" обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча против московского ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.

"Мы подали обращение в ЭСК по итогам матча", - сообщили в пресс-службе "Балтики".

В клубе не стали уточнять, с какими именно судейскими моментами связано обращение.