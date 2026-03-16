19:28 16.03.2026
В Риме отменили два выступления российской балерины Захаровой
Балерина Светлана Захарова. Архивное фото
РИМ, 16 мар - РИА Новости. Большой гала-концерт звезд мирового балета Les Etoiles в Риме отменил выступление российской балерины Светланы Захаровой, которое должно было состояться 20 и 21 марта, говорится в сообщении организаторов, переданного РИА Новости.
Приглашение Захаровой, пишет престижный проект, было сделано исходя из убеждения, что искусство способно объединять людей "не сводя артистов к их национальности", и что танец является одним из мостов для встреч во имя мира. Площадка особо отметила, что российская балерина не подпадает под санкции стран Европейского союза, а приглашение было сделано в полном соответствии с действующим законодательством.
"Однако в последние дни организаторы Les Étoiles получили сообщения от институций и искренние, болезненные послания, которые подчеркнули символическую ответственность культурных учреждений в нынешнем контексте", - пишут устроители.
Говоря о важности танца как моста для диалога и жеста любви, организаторы предупредили, что когда культурное мероприятие "рискует быть неправильно понятым или использованным", мост, который "искусство с таким трудом стремится построить, рискует обрушиться" еще до своего завершения.
"По этим причинам, решительно подтверждая свое уважение к свободе выражения мнений художников и свое противодействие любой форме дискриминации по национальному признаку, организаторы объявляют, что отозвали приглашение, адресованное балерине, и что, вопреки ранее сделанным заявлениям, Светлана Захарова не будет участвовать на гала-вечере", - говорится в сообщении проекта.
В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Захаровой из-за "международной напряженности" после обращения посольства Украины в Италии. Решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
В июле прошлого года Дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.
