Глава ФОМС назвал основную задачу страховых представителей
Прямая задача страховых представителей – помочь людям, если им сложно получить лечение, сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Илья... РИА Новости, 16.03.2026
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Прямая задача страховых представителей – помочь людям, если им сложно получить лечение, сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин в интервью "Российской газете".
"У нас девять тысяч страховых представителей, чья прямая задача – помогать людям разбираться в случае возникновения сложностей с получением лечения. Если вам отказывают в бесплатной помощи или предлагают платные услуги, или вы не можете неделями записаться к узкому специалисту - достаточно позвонить на "горячую линию" своей страховой компании. Они обязаны проконсультировать, а если есть нарушение – подключиться к решению вопроса", – сказал глава организации.
Также Баланин напомнил, что с 1 января фонд получил право составлять публичный рейтинг страховых медицинских организаций.
"Критерии рейтинга разнообразны – это, например, эффективность информирования застрахованных о прохождении диспансеризации, качество экспертной деятельности, включая наличие случаев необоснованного признания медпомощи некачественной, а также эффективность защиты прав граждан, в том числе в досудебном порядке", – подчеркнул председатель фонда.