Какой автомобиль использовали в советских фильмах чаще всего

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шестнадцатого марта 1936 года с конвейера Горьковского автозавода сошел первый массовый советский легковой автомобиль — ГАЗ М-1. Он теперь прочно ассоциируется с советской эпохой. Чем так запомнился этот автомобиль?
В 1930-е, в разгар индустриализации, власти пришли к выводу, что нужен советский, а не импортный автомобиль. За основу взяли американский Ford Model A. Инженеры разобрали его, изучили. И не просто скопировали — переделали под более доступные материалы.
Завод, который раньше делал только тракторы и грузовики, теперь учился производить легковые машины.
М-1 имел четырехцилиндровый двигатель на 23 лошадиные силы и разгонялся до 90 км/ч. На советских дорогах 1930-х, где люди еще ездили на лошадях, это была невообразимая скорость.
Горьковский автомобильный завод
"Эмка" вошла в народную память как символ эпохи наравне с красной звездой, серпом и молотом. На ее основе Горьковский автозавод создал целую линейку: М-2, М-4, М-20.
В магазины модель не поступала. Ею пользовались преимущественно высокопоставленные чиновники.
Но практически каждый советский гражданин узнавал эту модель. А все из-за кино. Режиссеры полюбили "Эмку" из-за фотогеничности.
На экранах М-1 появлялась многократно. Среди основных "ролей":
- "Судьба человека" (1959) — автомобиль используется в сценах военного времени;
- "Вариант "Омега" (1975) — как автомобиль спецслужб;
- "Место встречи изменить нельзя" (1979) — "Эмка" является основным служебным автомобилем Жеглова и Шарапова;
- "Шестой" (1981) — автомобиль персонажей времен Гражданской войны, ранних 20-х (анахронизм, так как М1 выпускался с 1936-го, но часто использовался для создания образа);
- "Торпедоносцы" (1983) — присутствует в антураже военных лет.