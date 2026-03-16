Какой автомобиль использовали в советских фильмах чаще всего

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шестнадцатого марта 1936 года с конвейера Горьковского автозавода сошел первый массовый советский легковой автомобиль — ГАЗ М-1. Он теперь прочно ассоциируется с советской эпохой. Чем так запомнился этот автомобиль?

В 1930-е, в разгар индустриализации, власти пришли к выводу, что нужен советский, а не импортный автомобиль. За основу взяли американский Ford Model A. Инженеры разобрали его, изучили. И не просто скопировали — переделали под более доступные материалы.

Завод, который раньше делал только тракторы и грузовики, теперь учился производить легковые машины.

М-1 имел четырехцилиндровый двигатель на 23 лошадиные силы и разгонялся до 90 км/ч. На советских дорогах 1930-х, где люди еще ездили на лошадях, это была невообразимая скорость.

"Эмка" вошла в народную память как символ эпохи наравне с красной звездой, серпом и молотом. На ее основе Горьковский автозавод создал целую линейку: М-2, М-4, М-20.

В магазины модель не поступала. Ею пользовались преимущественно высокопоставленные чиновники.

Но практически каждый советский гражданин узнавал эту модель. А все из-за кино. Режиссеры полюбили "Эмку" из-за фотогеничности.

На экранах М-1 появлялась многократно. Среди основных "ролей":