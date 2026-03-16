Два американских авианосца отошли от побережья Ирана и Йемена, пишут СМИ

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Американский авианосец USS Abraham Lincoln а также авианосец USS Gerald R. Ford были отведены на безопасное расстояние для защиты от угроз с побережья Ирана и Йемена, сообщает новостной портал Defence Security Asia.
Портал проанализировали спутниковые снимки, опубликованные на платформе MizarVizion, на которых были зафиксированы перемещения авианосцев США. Согласно данным портала, ранее авианосец находился менее чем в 350 километрах от иранского побережья. Теперь же он переместился более чем на 1,1 тысячи километров от Ирана в юго-западные воды Омана, в район города Салала,
"Перемещение ударной авианосной группы во главе с USS Abraham Lincoln в юго-западные воды Омана вблизи города Салала представляет собой значительное увеличение дистанции от Ирана, которое превысило 1,1 тысячи километров и снизило уязвимость авианосца от прибрежных угроз малой дальности", - сообщает портал.
Как отмечает портал, корректировка расположения USS Abraham Lincoln произошла после атаки военных катеров Ирана на судно, входившее в состав ударной группы авианосца.
Другой американский авианосец - USS Gerald R. Ford - переместился на юг в центральную часть Красного моря от порта Джидда за пределы предполагаемой максимальной дальности ПКР хуситов.
"Двигаясь на юг от порта Джидда, группа авианосцев (USS Gerald R. Ford - ред.) действует вне предполагаемой дальности противокорабельных ракет хуситов, что снижает вероятность внезапного поражения с берега при сохранении доступа ударной авиации к ключевым морским и наземным коридорам", - сообщает портал.
Как отмечает портал, такое перемещение свидетельствует о преднамеренной корректировке военно-морского присутствия, вызванной ростом операционных рисков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.