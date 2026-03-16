В Саранске ВФЛА может перенести соревнования из-за угрозы обрушения манежа

Соревнования среди обучающихся общеобразовательных организаций запланированы на период с 21 по 28 марта. Отмечается, что манеж, где должен пройти турнир, временно закрыт, так как при подготовке объекта к соревнованиям были обнаружены критические повреждения несущих конструкций. По предварительным данным, поломка произошла из-за снега на крыше.