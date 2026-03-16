В Крыму не ждут покинувших Россию артистов, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Покинувшие Россию артисты не будут давать концерты в Крыму и не должны зарабатывать в России, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.

"Конечно нет. Если они не со страной, не с президентом в этой ситуации, не поддерживают военных наших ребят, то как тут зарабатывать? В Штаты уехали, там пусть поют", - заключил Аксенов.