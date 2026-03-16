Гарантировать проезд по Крымскому мосту за час пока нельзя, заявил Аксенов
Гарантировать проезд по Крымскому мосту за час пока нельзя, заявил Аксенов - РИА Новости, 16.03.2026
Гарантировать проезд по Крымскому мосту за час пока нельзя, заявил Аксенов
Частое перекрытие движения по Крымскому мосту из-за предупреждений об атаках ВСУ пока не позволяет гарантировать проезд по нему в течение одного часа, заявил... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T17:27:00+03:00
2026-03-16T17:27:00+03:00
2026-03-16T17:27:00+03:00
республика крым
республика крым, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, общество
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Общество
Гарантировать проезд по Крымскому мосту за час пока нельзя, заявил Аксенов
Аксенов: гарантировать проезд по Крымскому мосту в течение 1 часа пока нельзя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Частое перекрытие движения по Крымскому мосту из-за предупреждений об атаках ВСУ пока не позволяет гарантировать проезд по нему в течение одного часа, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
"Узкие места есть - ожидание на Крымском мосту. Час ожидания – целевой показатель не смогли достигнуть, к сожалению. При ракетных атаках на мосту закрывается движение. Сейчас это происходит чаще, много раз в день. Поэтому гарантировать по времени проезда (моста в течение часа - ред.), к сожалению, я не могу, обстоятельства сильнее. Наша задача организовать медпомощь, питьевую воду – в этой части мы все выполняем" , - сказал он.
Ранее Аксенов
сообщал, что в дни увеличения трафика на Крымском мосту размещают дополнительные пункты досмотра, чтобы сократить время его прохождения до одного часа.
По Крымскому мосту разрешен проезд легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым
по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.