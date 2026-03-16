Рейтинг@Mail.ru
Гарантировать проезд по Крымскому мосту за час пока нельзя, заявил Аксенов - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/aksenov-2081053161.html
Гарантировать проезд по Крымскому мосту за час пока нельзя, заявил Аксенов
Гарантировать проезд по Крымскому мосту за час пока нельзя, заявил Аксенов - РИА Новости, 16.03.2026
Гарантировать проезд по Крымскому мосту за час пока нельзя, заявил Аксенов
Частое перекрытие движения по Крымскому мосту из-за предупреждений об атаках ВСУ пока не позволяет гарантировать проезд по нему в течение одного часа, заявил... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T17:27:00+03:00
2026-03-16T17:27:00+03:00
республика крым
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155255/62/1552556228_0:362:2048:1514_1920x0_80_0_0_db5079676cbab6722abd7106e8addef8.jpg
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155255/62/1552556228_0:170:2048:1706_1920x0_80_0_0_0f36cb6da8e2d8e0067d92bd95d20ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, общество
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Общество
Гарантировать проезд по Крымскому мосту за час пока нельзя, заявил Аксенов

Аксенов: гарантировать проезд по Крымскому мосту в течение 1 часа пока нельзя

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Частое перекрытие движения по Крымскому мосту из-за предупреждений об атаках ВСУ пока не позволяет гарантировать проезд по нему в течение одного часа, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
"Узкие места есть - ожидание на Крымском мосту. Час ожидания – целевой показатель не смогли достигнуть, к сожалению. При ракетных атаках на мосту закрывается движение. Сейчас это происходит чаще, много раз в день. Поэтому гарантировать по времени проезда (моста в течение часа - ред.), к сожалению, я не могу, обстоятельства сильнее. Наша задача организовать медпомощь, питьевую воду – в этой части мы все выполняем" , - сказал он.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Вчера, 16:06
Ранее Аксенов сообщал, что в дни увеличения трафика на Крымском мосту размещают дополнительные пункты досмотра, чтобы сократить время его прохождения до одного часа.
По Крымскому мосту разрешен проезд легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.
Белые голуби на фоне флага Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Вчера, 16:26
 
Республика КрымСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала