Гарантировать проезд по Крымскому мосту за час пока нельзя, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Частое перекрытие движения по Крымскому мосту из-за предупреждений об атаках ВСУ пока не позволяет гарантировать проезд по нему в течение одного часа, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.

"Узкие места есть - ожидание на Крымском мосту. Час ожидания – целевой показатель не смогли достигнуть, к сожалению. При ракетных атаках на мосту закрывается движение. Сейчас это происходит чаще, много раз в день. Поэтому гарантировать по времени проезда (моста в течение часа - ред.), к сожалению, я не могу, обстоятельства сильнее. Наша задача организовать медпомощь, питьевую воду – в этой части мы все выполняем" , - сказал он.