В Адыгее несовершеннолетнего арестовали по делу о поджоге станции связи

КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Арестован несовершеннолетний, обвиняемый в поджоге базовой станции МТС в Адыгее, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Уточняется, что на данный момент ведётся расследование в отношении всех участников группы, включая неустановленного следствием лица, давшего указание о совершении преступления.