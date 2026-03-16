В Адыгее несовершеннолетнего арестовали по делу о поджоге станции связи

КРАСНОДАР, 16 мар – РИА Новости. Арестован несовершеннолетний, обвиняемый в поджоге базовой станции МТС в Адыгее, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Согласно материалам дела, подросток был в составе группы лиц, которая совершила поджог базовой станции МТС по указанию неизвестного. Обвиняемые использовали заранее приобретённые ёмкости с бензином. Поджог привел к имущественному ущербу МТС, угрозе выхода из строя базовой станции.
"Суд, изучив материалы дела, доводы сторон, вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении диверсии (пункт "а" части 2 статьи 281 УК РФ). Мера пресечения действует до 24 апреля 2026 года (включительно)", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что на данный момент ведётся расследование в отношении всех участников группы, включая неустановленного следствием лица, давшего указание о совершении преступления.