Рейтинг@Mail.ru
Журова высказалась о санкциях Украины к паралимпийцам из России - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/zhurova-2080844286.html
Журова высказалась о санкциях Украины к паралимпийцам из России
Журова высказалась о санкциях Украины к паралимпийцам из России - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Журова высказалась о санкциях Украины к паралимпийцам из России
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала агонией информационной войны решение киевского... РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T20:02:00+03:00
2026-03-15T20:02:00+03:00
спорт
светлана журова
владимир зеленский
госдума рф
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_e66829b10b9e7a1b1a57c668a7c2e143.jpg
https://ria.ru/20260307/otkrytie-2079155943.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_fb3f7deab1408ecc584afe18ab17abb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, светлана журова, владимир зеленский, госдума рф, паралимпийские игры
Спорт, Светлана Журова, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Паралимпийские игры
Журова высказалась о санкциях Украины к паралимпийцам из России

Журова назвала санкции Киева к паралимпийцам из РФ агонией информационной войны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала агонией информационной войны решение киевского режима ввести санкции против 10 паралимпийцев из России.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Всего российская команда, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В воскресенье на сайте офиса Владимира Зеленского был опубликован указ о введении санкций в отношении 10 паралимпийцев из России.
«
"У них агония: идет информационная война, и агония в этом выражается. У них есть какой-то план, и они его придерживаются, не хотят от него отступать, как будто не в себе. Это очень странно выглядит", - сказала Журова.
"Для Украины еще до СВО соперничество с нами на Паралимпиаде было особенно острым. Там они хотя бы могли приблизиться к тройке, потому что на Олимпиаде у них не было вообще никаких шансов", - отметила собеседница агентства.
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Флаг России вернули в мировой спорт: главное с открытия Паралимпиады
7 марта, 00:32
 
СпортСветлана ЖуроваВладимир ЗеленскийГосдума РФПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала