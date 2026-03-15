Журова высказалась о санкциях Украины к паралимпийцам из России

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала агонией информационной войны решение киевского режима ввести санкции против 10 паралимпийцев из России.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Всего российская команда, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В воскресенье на сайте офиса Владимира Зеленского был опубликован указ о введении санкций в отношении 10 паралимпийцев из России.
"У них агония: идет информационная война, и агония в этом выражается. У них есть какой-то план, и они его придерживаются, не хотят от него отступать, как будто не в себе. Это очень странно выглядит", - сказала Журова.
"Для Украины еще до СВО соперничество с нами на Паралимпиаде было особенно острым. Там они хотя бы могли приблизиться к тройке, потому что на Олимпиаде у них не было вообще никаких шансов", - отметила собеседница агентства.