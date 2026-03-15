09:46 15.03.2026 (обновлено: 14:23 15.03.2026)
В Узбекистане женщина более 30 лет прожила с паспортом СССР
в мире, узбекистан, ссср, самаркандская область
В Узбекистане женщина более 30 лет прожила с паспортом СССР

© РИА Новости / Илья Питалев | Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 мар - РИА Новости. Жительница Узбекистана более 30 лет прожила с паспортом бывшего СССР и только накануне получила документ гражданина республики, сообщает пресс-служба министерство юстиции Узбекистана.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что в Узбекистане проживает последний гражданин СССР - 53-летняя жительница Самаркандской области.
"На протяжении длительного времени гражданка Онархол Холдоровна Кубаева, родившаяся 21 декабря 1972 года в Нуратинском районе, после того как вышла замуж в 1992 году и сменила место жительства, проживала с паспортом СССР", - говорится в комментарии минюста для СМИ.
По данным ведомства, женщине не поменяли документ, поскольку она ранее не обращалась по этому вопросу ни в органы внутренних дел, ни к сотрудникам местных органов власти, ни в ЗАГС.
"После того как ситуация была выявлена, районные отделы юстиции совместно с подразделением миграции и оформления гражданства приняли необходимые меры. В результате 14 марта 2026 года женщине была оформлена ID-карта гражданина Республики Узбекистан", - добавили в минюсте.
Выдача первых национальных паспортов Узбекистане вместо паспортов СССР проводилась в 1995-2000 годах. С 2011 года в стране начали выдавать биометрические паспорта, а с 2011 года стартовал переход на внутренние ID-карты.
