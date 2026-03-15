В Узбекистане женщина более 30 лет прожила с паспортом СССР

ТАШКЕНТ, 15 мар - РИА Новости. Жительница Узбекистана более 30 лет прожила с паспортом бывшего СССР и только накануне получила документ гражданина республики, сообщает пресс-служба министерство юстиции Узбекистана.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что в Узбекистане проживает последний гражданин СССР - 53-летняя жительница Самаркандской области.

"На протяжении длительного времени гражданка Онархол Холдоровна Кубаева, родившаяся 21 декабря 1972 года в Нуратинском районе, после того как вышла замуж в 1992 году и сменила место жительства, проживала с паспортом СССР", - говорится в комментарии минюста для СМИ.

По данным ведомства, женщине не поменяли документ, поскольку она ранее не обращалась по этому вопросу ни в органы внутренних дел, ни к сотрудникам местных органов власти, ни в ЗАГС.

"После того как ситуация была выявлена, районные отделы юстиции совместно с подразделением миграции и оформления гражданства приняли необходимые меры. В результате 14 марта 2026 года женщине была оформлена ID-карта гражданина Республики Узбекистан", - добавили в минюсте.