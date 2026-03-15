Рейтинг@Mail.ru
Зеленский стремится к вражде с Ираном, заявил посол - РИА Новости, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/zelenskij-2080739024.html
Зеленский стремится к вражде с Ираном, заявил посол
Зеленский стремится к вражде с Ираном, заявил посол - РИА Новости, 15.03.2026
Зеленский стремится к вражде с Ираном, заявил посол
Отношение Владимира Зеленского к Ирану основано на ненависти, он стремится к вражде, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T03:14:00+03:00
2026-03-15T03:14:00+03:00
в мире
иран
сша
украина
владимир зеленский
казем джалали
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581138962_0:37:1281:757_1920x0_80_0_0_f907493b22ab5cda57825148e114d5bb.jpg
https://ria.ru/20260315/izrail-2080738170.html
https://ria.ru/20260315/tramp-2080736114.html
иран
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581138962_43:0:1235:894_1920x0_80_0_0_e9a8adbf3cf831d573e4a6d43bd95395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, украина, владимир зеленский, казем джалали, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Украина, Владимир Зеленский, Казем Джалали, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Зеленский стремится к вражде с Ираном, заявил посол

РИА Новости: посол Ирана заявил, что Зеленский стремится к вражде с Тегераном

© Фото : предоставлено посольством Ирана в РоссииПосол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Фото : предоставлено посольством Ирана в России
Посол Ирана в России Казем Джалали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Отношение Владимира Зеленского к Ирану основано на ненависти, он стремится к вражде, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Таким образом он прокомментировал информацию о возможной отправке украинских специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
СМИ: Нетаньяху решил обратиться к Зеленскому
Вчера, 02:58
"Мы слышали эти сообщения, но я не знаю, насколько это подтвержденная информация. Суть в том, что он (Зеленский – ред.) затаил злобу по отношению к Ирану, и отношение господина Зеленского основывается на этом", - сказал посол.
По его словам, несмотря на то что Иран считает Россию своим другом и по многим вопросам позиции стран близки, Тегеран не вовлечен в конфликт между Россией и Украиной.
"Однако господин Зеленский стремится к вражде…Он часто пишет твитты или озвучивает свои взгляды (по поводу Ирана – ред.). Для нас это не имеет значения, он говорит об Иране, основываясь на какой-то ненависти", - добавил Джалали.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронов со стороны Ирана. Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины для отражения ударов Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Трамп заявил, что с Путиным легче иметь дело, чем с Зеленским
Вчера, 02:22
 
В миреИранСШАУкраинаВладимир ЗеленскийКазем ДжалалиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала