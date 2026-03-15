10:21 15.03.2026
В Японии арестовали якудза, причастных к похищению чемоданов
Полиция Японии арестовала семь членов преступного синдиката якудза, причастных к резонансному похищению чемоданов с 2,7 миллиона долларов, которое было... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T10:21:00+03:00
2026-03-15T10:21:00+03:00
В Японии арестовали якудза, причастных к похищению чемоданов

В Японии арестовали причастных к похищению чемоданов с 2,7 миллиона долларов

© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 15 мар - РИА Новости. Полиция Японии арестовала семь членов преступного синдиката якудза, причастных к резонансному похищению чемоданов с 2,7 миллиона долларов, которое было совершено в Токио в конце января, сообщил телеканал NHK.
По информации правоохранителей, поводом к ограблению послужило получение преступниками сведений о планируемой перевозке большой суммы денег.
Ограбление было совершено 29 января в токийском районе Тайто около станции Окатимати, где находится квартал ювелирных магазинов. Группа из пяти человек - граждан Китая и Японии - подверглась нападению трех неизвестных, которые распылили спрей со слезоточивым газом и похитили три чемодана с наличными на сумму 2,7 миллиона долларов.
При попытке скрыться с места преступления на автомобиле злоумышленники выехали на встречку и сбили пешехода. За рулем был четвертый преступник - один из организаторов ограбления. После ДТП якудза пересели в другую машину, за рулем которой был пятый член группы, также руководивший налетом.
Все пять участников ограбления были арестованы. Еще двое арестованных, по версии полиции, были причастны к подготовке преступления.
Через 2,5 часа после ограбления на стоянке у аэропорта Ханэда на японцев, вылетавших в Гонконг, было совершено нападение, по почерку похожее на первое: злоумышленники также распылили в лицо своим жертвам спрей и пытались похитить сумку с около 1,24 миллиона долларов, однако потерпели неудачу.
Жертвы нападения занимаются бизнесом по обмену валюты. Они собирались обменять вырученные от продажи золота деньги. Однако в Гонконге на них вновь был совершен налет, в результате которого прямо перед обменником были похищены 377 тысяч долларов. Полиция Гонконга по этому делу впоследствии арестовала четырех человек, включая одного японца.
Среди них оказался и человек, привезший деньги в Гонконг. Полиция подозревает, что он передал информацию преступникам о перемещении крупных сумм денег.
