Суд не стал взыскивать с ВСК годовую премию для экс-главы Белкова

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Суд отказал обвиняемому в махинациях при покупке томографа Андрею Белкову в иске, в котором тот просил обязать своего бывшего работодателя, Военно-строительную компанию (ВСК), выплатить ему годовую премию, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Белков, обвиняемый в махинациях при покупке томографа, обратился в суд с иском к публично-правовой компании "Военно-строительная компания", где он в 2021-2023 годах занимал пост гендиректора. В иске он требовал взыскать задолженность по выплате годовой премии за 2023 год.

Он указывал, что в дополнительном соглашении к его трудовому договору в пункте 5.4 была прописана "неоспоримая обязанность ответчика выплатить истцу премию по итогам года".

Согласно справке о доходах, Белкову по итогам 2022 года была начислена премия в размере 12 миллионов 847 тысяч 884 рублей. На такую же сумму он рассчитывал и в 2023 году.

Однако по итогам работы за год премию не получил и обратился в суд, который по итогам разбирательства отказал ему в иске.

"В удовлетворении исковых требований Белкова Андрея Владимировича к публично-правовой компании "Военно-строительная компания" о взыскании задолженности по выплате заработной платы в виде премии – отказать", - говорится в решении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

При этом в иске Белков указывал, что строго исполнял решения наблюдательного совета компании, и никакого приказа о лишении его данной премии не было.

Кроме того, он писал, что ВСК нашла деньги для выплаты годовой премии другим работникам, в том числе его заместителям.

В свою очередь ответчик указывал, что Белков не оспаривал размера суммы, выплаченной ему при увольнении. Он обжаловал решение суда в апелляции, но Мосгорсуд оставил его без изменений.