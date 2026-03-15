В Волгограде начали обследование дома после атаки беспилотника

ВОЛГОГРАД, 15 мар - РИА Новости. Проводится обследование дома, получившего повреждения в результате ночной атаки БПЛА на Волгоград, сообщили в мэрии.

В администрации уточнили, что по мере предоставления собственниками доступа в квартиры управляющая компания проводит работы по временному закрытию оконных проемов до восстановления остекления, а мэрия разъясняет жильцам информацию о предоставлении материальной помощи в случае повреждения имущества.