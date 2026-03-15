"Марш мира" в поддержку Орбана собрал 180 тысяч человек

БУДАПЕШТ, 15 мар - РИА Новости. В "Марше мира" в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приняли участие 180 тысяч человек, а в митинге венгерской оппозиционной партии "Тиса" - 150 тысяч, оба мероприятия прошли в Будапеште, сообщает Венгерское туристическое агентство на основе анализа данных сотовой связи.

« "На основе предварительного анализа данных мобильной связи с двух крупных мероприятий в столице ( Венгрии Будапеште - ред.), посвященных 178-й годовщине революции и войны за независимость 1848-49 годов, можно сделать вывод, что на площади Кошута, улице Конституции и прилегающих улицах было обнаружено около 180 тысяч мобильных телефонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в месте проведения оппозиционного митинга насчитывалось около 150 тысяч мобильных устройств.

Организаторы шествия "Форум гражданского альянса" проводят подобное мероприятие уже в 15-й раз, каждый раз оно собирает сотни тысяч венгров, некоторые специально приезжают из соседних стран, где проживают крупные венгерские диаспоры.