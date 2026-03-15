"Пусть отдыхает": Тутберидзе о пропуске Петросян Финала Гран-при

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что Аделия Петросян пропустила Финал Гран-при России из-за того, что ей нужен был отдых и эмоциональная разгрузка после Олимпиады в Италии и напряжения, которое она испытывала на протяжении всего сезона в рамках подготовки к Играм.
Финал Гран-при России проходил 6-9 марта в Челябинске. В феврале Петросян выступила на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла шестое место.
"Не считаю, что она пропустила турнир. Этот старт у нас в целом не стоял в планах. Как только мы узнали, что нам предстоит Олимпиада, мы сразу решили, что она не поедет на Финал Гран-при, никто так не делает. После таких соревнований, когда приезжают, нужно морально расслабиться, сбросить весь напряг, который у нее был на протяжении всего сезона. Пусть успокоится и расслабится", - заявила Тутберидзе в интервью Okko.
Петросян 18 лет. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.