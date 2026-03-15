Рейтинг@Mail.ru
"Это унижает": Тутберидзе раскрыла причину неучастия в "Русском вызове" - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание
 
19:17 15.03.2026
"Это унижает": Тутберидзе раскрыла причину неучастия в "Русском вызове"
"Это унижает": Тутберидзе раскрыла причину неучастия в "Русском вызове"
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857005739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_da89991c882a2c957413153bf1c3b811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
"Это унижает": Тутберидзе раскрыла причину неучастия в "Русском вызове"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков наблюдают за выступлением спортсменок с короткой программой в женском одиночном катании в финале Кубка России "Гран-при России" по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не принимает участия в турнире шоу-программ "Русский вызов" из-за непонятных критериев судейства.
"Русский вызов" пройдет в Санкт-Петербурге 2-4 апреля. Ранее источник РИА Новости сообщил, что фигуристам задали свободную тему для номеров. Победителем прошлогоднего турнира стал Марк Кондратюк, выступавший вместе с Софьей Самодуровой.
"У нас уже традиция сложилась, что мы этот турнир игнорируем как постановщики. Наши спортсмены, если и принимают участие, то параллельно от нас ставят программы, выходят туда. Я абсолютно не понимаю критерии судейства на этом турнире, это было после первого года. Мы точно поставили очень хорошие программы, была "Шаманка" у Камилы Валиевой, и там все сложилось в этой программе, но она не была отмечена никак. Было очень много хороших программ, а в конце вообще вышла девочка, которая сказала, что выступала, импровизируя. И она была отмечена. И это полнейшая чушь, это унижает меня как постановщика, мое мнение, мое видение", - заявила Тутберидзе в интервью Okko.
"Зачем мне участвовать там, где нет вообще никаких критериев? Я как постановщик после первого сезона сказала, что не буду принимать в этом участие, потому что меня это очень унижает. Спортсмены могут принимать там участие, просить других ставить программы, что они и делают. Мы всегда предоставляем для них лед, но сама там я принимать участие не буду", - добавила Тутберидзе.
Фигурное катаниеЭтери Тутберидзе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала