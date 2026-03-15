"Это унижает": Тутберидзе раскрыла причину неучастия в "Русском вызове"

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не принимает участия в турнире шоу-программ "Русский вызов" из-за непонятных критериев судейства.
"Русский вызов" пройдет в Санкт-Петербурге 2-4 апреля. Ранее источник РИА Новости сообщил, что фигуристам задали свободную тему для номеров. Победителем прошлогоднего турнира стал Марк Кондратюк, выступавший вместе с Софьей Самодуровой.
"У нас уже традиция сложилась, что мы этот турнир игнорируем как постановщики. Наши спортсмены, если и принимают участие, то параллельно от нас ставят программы, выходят туда. Я абсолютно не понимаю критерии судейства на этом турнире, это было после первого года. Мы точно поставили очень хорошие программы, была "Шаманка" у Камилы Валиевой, и там все сложилось в этой программе, но она не была отмечена никак. Было очень много хороших программ, а в конце вообще вышла девочка, которая сказала, что выступала, импровизируя. И она была отмечена. И это полнейшая чушь, это унижает меня как постановщика, мое мнение, мое видение", - заявила Тутберидзе в интервью Okko.
"Зачем мне участвовать там, где нет вообще никаких критериев? Я как постановщик после первого сезона сказала, что не буду принимать в этом участие, потому что меня это очень унижает. Спортсмены могут принимать там участие, просить других ставить программы, что они и делают. Мы всегда предоставляем для них лед, но сама там я принимать участие не буду", - добавила Тутберидзе.