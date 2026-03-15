19:14 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/tutberidze-2080839766.html
Тутберидзе назвала причину перехода Сарновских из академии Плющенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564409463_0:108:1929:1193_1920x0_80_0_0_ab3f55e5e9ad5b06f19bc76223ed5f85.jpg
https://ria.ru/20260311/tarasova-2079987069.html
https://ria.ru/20260311/plyuschenko-2079821131.html
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Тутберидзе: причиной перехода Сарновских стала беспокойная мама фигуристов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТренер Этери Тутберидзе
Тренер Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Тренер Этери Тутберидзе. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что причиной перехода фигуристов Сарновских к ней из академии Евгения Плющенко стала беспокойная мама спортсменов.
Ранее РИА Новости сообщало, что Никита и София Сарновские после ухода из академии Плющенко приняли решение перейти к Тутберидзе. Отмечается, что одной из главных причин перехода стали конфликты с матерью чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой – Ириной. Также, по информации источника агентства, фигуристы выплатят школе неустойку за переход.
"От меня не уходили": Тарасова дала Плющенко совет после ухода Сарновских
«
"Они только второй день выйдут на лед, я бы не называла это пока еще переходом. Был звонок от мамы, это была где-то середина января. Мама была очень эмоциональна, в тревоге за свою дочь. Потому что какие-то конфликты там внутри происходят, и любая мать хочет защитить своего ребенка, это абсолютно нормально. Я знаю эту семью, потому что первоначально они катались у нас. И я маме сказала: "Вы успокойтесь, как я вижу это со стороны, с вами работают. Вы, очевидно, в лидерах у этого тренера. С вами работают индивидуально, и как показывает практика, работают хорошо. Эти дети все равно в топах, и они это знают. Поэтому говорить, что плохо работают, это точно неправильно. То, что есть какие-то эмоции, нужно успокоиться. Любое решение, принятое на эмоциях, скорее всего, будет неверным", - сказала Тутберидзе в интервью Okko.
«
"Я сказала: "У вас впереди все основные старты. Вы должны успокоиться, в семье должно быть все спокойно, пусть дети тренируются". Мы с мамой поговорили, и правда, все успокоилось, и я видела, что дети нормально стартовали. Я не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к тому, что уходят спортсмены. Это неверное решение. Потом я в новостях прочитала, что Сарновские ушли из школы "Ангелы Плющенко", но к нам они не доходили. Уже через два дня позвонила мама и сказала: "Да, мы ушли, можно ли мы к вам придем?" - добавила она.
Никите Сарновскому 18 лет, в 2026 году он стал чемпионом России по прыжкам. Также он является победителем Финала Гран-при России среди юниоров сезона-2024/25. София Сарновская в нынешнем сезоне дебютировала на юниорских соревнованиях.
"Вызывает только улыбку": Плющенко отреагировал на уход Сарновских
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
