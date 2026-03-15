МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ и Госдепартамента публично назвал официальную версию войны с Ираном ложью. Более того, его позицию разделяют другие ветераны.

Что действительно стоит за красивыми словами о "благородной миссии" Белого дома?

"Благородная миссия"

Выступая перед нацией второго марта 2026-го, президент Дональд Трамп произнес речь, оправдывающую удары по Ирану:

"Мы делаем это не ради настоящего, мы делаем это ради будущего. И это благородная миссия. <…> Чтобы американцы и наши дети никогда не были под угрозой ядерного Ирана", — заявил президент.

интервью судье Эндрю Наполитано Джонсон на вопрос "Что благородного в этой миссии?" ответил коротко: "Ничего". По мнению эксперта, за пафосной риторикой скрываются совсем другие цели.

"Настоящая" ядерная угроза

Главный аргумент — необходимость остановить Иран на пути к ядерному оружию. Джонсон называет это откровенной ложью.

"Белый дом пытается протащить эту ложь, что Иран отчаянно стремился создать ядерное оружие. Они не стремились и не делали этого. И они предлагали сделку: 'Приезжайте, проведите инспекцию'. Но ША отказалисья", — заявил эксперт.

Эту позицию разделяет и другой ветеран американской разведки — Рэй Макговерн, который, по словам Джонсона, "снова и снова повторял" этот тезис.

"Это вопрос смены режима. И причина, по которой мы хотим сменить этот режим, — остановить БРИКС, остановить развитие этой альтернативной финансовой будущности, которая не включает США", — объяснил Джонсон истинную мотивацию.

Истинная причина №1

По мнению Джонсона, война с Ираном — попытка сохранить контроль США над мировой финансовой системой, который стремительно ускользает.

Что такое БРИКС в этом контексте? Это альтернативная экономическая архитектура, которую выстраивают страны, уставшие от диктата Вашингтона. Суть проста: США контролируют мир через доллар и финансовые институты. Если страна не подчиняется, Вашингтон замораживает ее активы, отключает от международных платежных систем, вводит санкции. Фактически — экономическая блокада.

БРИКС предлагает обходной путь. Торговля в национальных валютах , собственные платежные системы, независимые от доллара механизмы расчетов. Это лишает США главного рычага влияния.

Активный участник этого процесса — Иран. Тегеран уже давно торгует с Китаем, Россией, Индией в обход доллара. Страна, которая десятилетиями жила под санкциями, научилась выживать без американской финансовой системы — и делится этим опытом.

"Если вы не делаете то, что мы вам говорим, мы конфискуем ваши деньги, угрожаем, делаем невозможной для вас международную торговлю. Иран сейчас видит способ освободиться от этого", — объяснил Джонсон.

Вашингтон это понимает. И панически пытается остановить процесс. "Это о том, чтобы уничтожить Иран, а в конечном счете — уничтожить Россию и Китай. Это цель США", — резюмировал эксперт.

Истинная причина №2

Чего хочет Израиль? Джонсон объяснил это на примере бывшего союзника Ирана, Сирии: Дамаск поддерживал Хезболлу, пропускал иранские поставки оружия, был частью "шиитской оси" на Ближнем Востоке. Когда Израиль добился распада Сирии, страна погрузилась в хаос, центральная власть ослабла, территория фактически разделена между враждующими группировками.

Теперь та же цель — Иран. "Другая цель — это подыграть Израилю... цель — разломать Иран, как они разломали Сирию".

Логика Ларри проста: сильный, единый Иран — угроза для Израиля. Тегеран поддерживает Хезболлу в Ливане, ХАМАС в Газе, хуситов в Йемене. Это сеть союзников, которая ограничивает действия Тель-Авива.

Идеальный сценарий — ослабленный, раздробленный Иран. Внутренние конфликты, борьба за власть, распад на этнические анклавы — страна не сможет проецировать силу за свои границы.

Исторический контекст

Джонсон затронул тему, о которой в американских СМИ предпочитают молчать. Почему иранцы не доверяют Вашингтону?

"Со времени установления Исламской Республики в 1979-м Иран не нападал на нас напрямую, — напомнил эксперт. — Зато США поощряли Саддама Хусейна напасть на Иран еще в 1980-м, а затем предоставили химическое оружие, которое убило минимум 250 тысяч иранцев.”