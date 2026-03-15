Дептранс назвал причину ДТП с трамваями на северо-западе Москвы
20:12 15.03.2026 (обновлено: 22:51 15.03.2026)
Дептранс назвал причину ДТП с трамваями на северо-западе Москвы
Дептранс назвал причину ДТП с трамваями на северо-западе Москвы - РИА Новости, 15.03.2026
Дептранс назвал причину ДТП с трамваями на северо-западе Москвы
Инцидент с трамваями на северо-западе Москвы произошел из-за сбоя в системе управления, сообщил городской департамент транспорта. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T20:12:00+03:00
2026-03-15T22:51:00+03:00
москва
московский метрополитен
департамент транспорта г. москвы
москва
РИА Новости
москва, московский метрополитен, департамент транспорта г. москвы
Москва, Московский метрополитен, Департамент транспорта г. Москвы
Дептранс назвал причину ДТП с трамваями на северо-западе Москвы

Причиной ДТП с трамваями на северо-западе Москвы стал сбой в системе управления

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Инцидент с трамваями на северо-западе Москвы произошел из-за сбоя в системе управления, сообщил городской департамент транспорта.
"Мы продолжаем детальное изучение ситуации с ДТП <...> на улице Водников. Комиссия из специалистов Московского метрополитена и компании-производителя установила, что причиной инцидента стал сбой в работе системы управления вагоном", — говорится в релизе.

После аварии также проведут дополнительное обследование подобных систем во всех вагонах этой серии, добавили там.
Столкновение трамваев, следовавших по маршруту номер шесть, произошло около 9:30 по московскому времени. Пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей. СК возбудил дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Последствия столкновения трамваев в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
МоскваМосковский метрополитенДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
