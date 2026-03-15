Дептранс назвал причину ДТП с трамваями на северо-западе Москвы
Инцидент с трамваями на северо-западе Москвы произошел из-за сбоя в системе управления, сообщил городской департамент транспорта. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T20:12:00+03:00
2026-03-15T22:51:00+03:00
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Инцидент с трамваями на северо-западе Москвы произошел из-за сбоя в системе управления, сообщил городской департамент транспорта.

"Мы продолжаем детальное изучение ситуации с ДТП <...> на улице Водников. Комиссия из специалистов Московского метрополитена и компании-производителя установила, что причиной инцидента стал сбой в работе системы управления вагоном", — говорится в релизе.
После аварии также проведут дополнительное обследование подобных систем во всех вагонах этой серии, добавили там.
Столкновение трамваев, следовавших по маршруту номер шесть, произошло около 9:30 по московскому времени. Пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей. СК возбудил дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.