Дептранс назвал причину ДТП с трамваями на северо-западе Москвы

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Инцидент с трамваями на северо-западе Москвы произошел из-за сбоя в системе управления, сообщил городской департамент транспорта.

« "Мы продолжаем детальное изучение ситуации с ДТП <...> на улице Водников. Комиссия из специалистов Московского метрополитена и компании-производителя установила, что причиной инцидента стал сбой в работе системы управления вагоном", — говорится в релизе.

После аварии также проведут дополнительное обследование подобных систем во всех вагонах этой серии, добавили там.