"Он убежден". СМИ узнали о мнении Трампа об исходе СВО

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме дал понять, что конфликт на Украине развивается в пользу России, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
"Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Белый дом через три дня после того, как США и Израиль начали наступление на Иран. Мерц приехал с картами и схемами, чтобы обосновать необходимость усиления давления на Москву. Однако Трамп не горел желанием обсуждать это подробно и по-прежнему был убежден, что Россия сильна, а Украина слаба", — говорится в материале.
По словам авторов статьи, европейские лидеры "скептически относятся к возможности успеха мирных переговоров без дальнейшего давления на Москву" и всячески стараются "поддержать участие США в украинском вопросе".
Ранее президент США заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".