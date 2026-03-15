Россияне стали скупать товары для летних развлечений - РИА Новости, 15.03.2026
06:05 15.03.2026
Россияне стали скупать товары для летних развлечений
Россияне стали скупать товары для летних развлечений - РИА Новости, 15.03.2026
Россияне стали скупать товары для летних развлечений
Россияне стали скупать товары для летних развлечений: вырос спрос на летнюю одежду, а также на оборудование для серфинга и водных лыж, на инвентарь для большого РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T06:05:00+03:00
2026-03-15T06:05:00+03:00
яндекс.маркет
россия
общество
яндекс.маркет, россия, общество
Яндекс.Маркет, Россия, Общество
Россияне стали скупать товары для летних развлечений

РИА Новости: россияне стали активно скупать товары к летнему сезону

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россияне стали скупать товары для летних развлечений: вырос спрос на летнюю одежду, а также на оборудование для серфинга и водных лыж, на инвентарь для большого тенниса и на роликовые коньки, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Маркета".
"В период с 1 по 5 марта 2026 года спрос на оборудование для серфинга и водных лыж вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на инвентарь для большого тенниса - в 1,5 раза, а на роликовые коньки - в 1,3 раза", - говорится в сообщении.
В этот же период вырос интерес к летней одежде: покупки юбок и подъюбников увеличились на 60%, джинсов - на 40%. Эксперты предполагают, что такой тренд связан с резким потеплением и прогнозом более жаркой весны и лета в этом году. Если в 2025 году пик спроса приходился на середину апреля - начало мая, то в этом году он сместился на первую неделю марта.
Маркетплейс отмечает, что в 2026 году россияне стали активнее интересоваться базовыми и повседневными вещами. Наибольший прирост в феврале этого года по сравнению с январем показали футболки и топы, белье и носки, блузы и рубашки, джинсы, а также брюки.
В вопросах выбора летних вещей и спортинвентаря пользователи платформы также обращались к ИИ-агенту: за период с 1 по 5 марта россияне задали более 2 тысяч запросов. Чаще всего с ним консультировались в подборе футболок, купальников, шорт, солнечных очков и велосипедов.
Яндекс.МаркетРоссияОбщество
 
 
