В Роспотребнадзоре рассказали о росте электронной торговли в России

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Оборот электронной торговли в России вырос в 5,5 раза с 2019 года - с 2 триллионов до 11,5 триллиона рублей, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В ответ на эти вызовы разработан Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 289-ФЗ "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации", который вступит в силу с 1 октября 2026 года. Единые базовые правила работы цифровых платформ обеспечат создание безопасной среды для совершения онлайн-покупок потребителями и будут гарантировать безусловное соблюдение их прав", - добавили в ведомстве.