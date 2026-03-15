В Роспотребнадзоре рассказали о росте электронной торговли в России - РИА Новости, 15.03.2026
00:20 15.03.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о росте электронной торговли в России
В Роспотребнадзоре рассказали о росте электронной торговли в России
Оборот электронной торговли в России вырос в 5,5 раза с 2019 года - с 2 триллионов до 11,5 триллиона рублей, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 15.03.2026
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали о росте электронной торговли в России

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Оборот электронной торговли в России вырос в 5,5 раза с 2019 года - с 2 триллионов до 11,5 триллиона рублей, сообщили в Роспотребнадзоре.
"С учётом глобального развития цифрового рынка безопасность товаров становится важным аспектом доверия потребителей к формату онлайн-покупок в России. С 2019 года оборот электронной торговли вырос в 5,5 раза – с 2 триллионов до 11,5 триллиона рублей. В связи с ростом количества пользователей маркетплейсов их доля в общем обороте электронной коммерции в России составляет 63%", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что такой сдвиг спроса в сторону онлайн-покупок привёл к трёхкратному росту обращений граждан на тему дистанционной торговли. От общего числа жалоб в сфере торговли на дистанционную приходится 37%.
"В ответ на эти вызовы разработан Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 289-ФЗ "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации", который вступит в силу с 1 октября 2026 года. Единые базовые правила работы цифровых платформ обеспечат создание безопасной среды для совершения онлайн-покупок потребителями и будут гарантировать безусловное соблюдение их прав", - добавили в ведомстве.
Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей.
Роспотребнадзор сообщил о росте числа жалоб россиян на онлайн-торговлю
12 марта 2025, 14:33
 
