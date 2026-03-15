Эксперт рассказала, можно ли уволить за токсичное поведение

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Работодатель может уволить сотрудника за последствия его токсичного поведения, предупредила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

"Наличие корпоративного кодекса позволяет работодателю более четко регулировать поведение сотрудников. И если человек систематически нарушает принятые в компании нормы, это может рассматриваться как нарушение внутренних правил, а значит, стать основанием для дисциплинарных мер", - сказала эксперт, чьи слова приводит издание "Лента.ру"

При этом Ганькина отметила, что в российском трудовом законодательстве нет такого основания для увольнения, как "токсичность", однако это не означает, что компания обязана мириться с сотрудником, который разрушает атмосферу в коллективе.

"После токсичного поведения работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. Если нарушения повторяются, появляется законное основание для увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей", - пояснила она.

Эксперт напомнила, что Трудовой кодекс РФ содержит перечень причин, по которым работодатель может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе.