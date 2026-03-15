Тарпищев рассказал, что будет важным для Медведева в матче с Синнером - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
14:29 15.03.2026 (обновлено: 14:30 15.03.2026)
Тарпищев рассказал, что будет важным для Медведева в матче с Синнером
Тарпищев: в матче с Синнером Медведеву важно "перетерпеть" и держать свою подачу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву для победы в финале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) надо будет "перетерпеть" своего соперника вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера и держать свою подачу, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Медведев и Синнер начнут финальный матч турнира в Индиан-Уэллсе в полночь по московскому времени. В полуфинале россиянин обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.
"Синнер выигрывает за счет хорошей моторности и цепкости, эти качества у него не хуже, чем у Медведева. Новых аргументов у игроков не будет, и очень многое будет зависеть от того, как Медведев будет держать свою подачу. Розыгрыши же будут долгие и нудные. Нужно будет "перетерпеть" оппонента", - сказал Тарпищев, отвечая на вопрос о том, за счет чего россиянин может победить в финале.
Медведев, бывший первый номер мировой классификации, в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
"Он вернулся": Тарпищев прокомментировал игру Медведева и Алькараса
